Как правильно просить о повышении зарплаты

Posted Вчера, 19:34
Published Вчера, 19:34
Modified Вчера, 19:39
Updated Вчера, 19:39
Лучший способ попросить о повышении зарплаты — обсудить это лично с руководителем. Да, это может быть психологически сложно, и кажется, что проще намекнуть, но нет: во-первых, никто не умеет читать мысли даже с намеками, во-вторых, это может вызвать пассивную агрессию. Так что нужно говорить открыто: сформулировали свою мысль, выдохнули и отправились на переговоры. Важно также учитывать контекст, пишет runews24.ru.
Зарплата ценного сотрудника — важный вопрос, но в организации есть множество других моментов, которые также имеют важное значение. Кроме того, есть регламенты, сезонные цели и другие факторы, которые нужно учитывать. Также необходимо учитывать текущую ситуацию в компании, например, если финансовое положение не стабильное, то обсуждать повышение зарплаты может быть неуместно.
Не стоит обращаться с этим вопросом на корпоративных мероприятиях, в мессенджерах или просто ворвавшись в кабинет. Встреча должна быть запланированной, а тема — обозначенной. Даже если в компании есть свободные отношения, всегда лучше сначала обратиться к непосредственному руководству.
Составьте список аргументов заранее, сформулируйте свою просьбу и перечислите свои достижения за определенный период. Передайте все это спокойно руководителю и позвольте ему обдумать. Не требуйте мгновенного решения. Помните, что для руководства вы являетесь инвестицией, а они — инвесторами.
Если у вас были рабочие неудачи, дайте себе время восстановиться и исправить эти проблемы перед тем, как говорить о повышении оклада. Важно быть в позитивной позиции к моменту обсуждения зарплаты.
Вместо эмоциональных суждений соберите конкретные факты. Упоминайте конкретный рост продаж, повышенную лояльность клиентов и успешное выполнение дополнительных обязанностей. Это будет влиять на решение руководства гораздо больше, чем яркие эпитеты о вашем несогласии с оценкой вашей работы.
Личные потребности — например, ипотека, не являются аргументами. Решение купить квартиру было вашим личным выбором, и оно не связано с работой или вашим руководителем. Оценивайте свой уровень полезности и квалификации объективно, и не выходите за эти рамки. При этом учитывайте возможности организации, в которой вы работаете.
Не стоит подходить с позиции «я нашел лучшее предложение, но мне интересно, что вы предложите». Это может поставить руководителя в неприятное положение. Если вам предлагают новую работу, то в некоторых случаях повышение зарплаты может быть возможным, но шантаж — неправильная тактика.
Если вашу просьбу не могут удовлетворить сейчас, не проявляйте агрессию. Помните, что это переговоры, и их результат может быть разным. Сделайте правильные выводы и лучше подготовьтесь к следующему разу. Или объективно оцените свои возможности и решите поменять место работы — это может быть хорошим решением.