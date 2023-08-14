Как правильно просить о повышении зарплаты

Лучший способ попросить о повышении зарплаты — обсудить это лично с руководителем. Да, это может быть психологически сложно, и кажется, что проще намекнуть, но нет: во-первых, никто не умеет читать мысли даже с намеками, во-вторых, это может вызвать пассивную агрессию. Так что нужно говорить открыто: сформулировали свою мысль, выдохнули и отправились на переговоры. Важно также учитывать контекст, пишет runews24.ru.