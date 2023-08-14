Грозит до 20 лет. Омичку будут судить за убийство супруга на глазах у детей

По версии следствия, 25 декабря прошлого года обвиняемая несколько раз ударила ножом своего 59-летнего супруга. Мужчина скончался на месте. Также женщина ранила знакомого, который пытался остановить конфликт. Ссора вспыхнула после совместного распития алкоголя. Преступление произошло на глазах у двух маленьких детей, 3-х и 6-и лет.