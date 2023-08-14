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Грозит до 20 лет. Омичку будут судить за убийство супруга на глазах у детей

14 августа 2023, 09:31
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичке грозит до 20 лет за убийство мужа на глаза у детей

У 6-летнего сына женщины от увиденного развилось психическое расстройство.

В Омском облсуде рассмотрят дело об убийстве. На скамье подсудимых окажется 44-летняя жительница села Андреевка Омского района, сообщили сегодня, 14 августа, в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, 25 декабря прошлого года обвиняемая несколько раз ударила ножом своего 59-летнего супруга. Мужчина скончался на месте. Также женщина ранила знакомого, который пытался остановить конфликт. Ссора вспыхнула после совместного распития алкоголя. Преступление произошло на глазах у двух маленьких детей, 3-х и 6-и лет.

По заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы старший сын получил психологическую травму, на фоне которой развилось психическое расстройство.

Свою вину женщина не признала. Ей грозит до 20 лет заключения.

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#Евгений Игишев#Суд#Уголовное дело#Убийство#Дети#Смерть#Происшествия#Общество#Омск#Омская область
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