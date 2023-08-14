Грозит до 20 лет. Омичку будут судить за убийство супруга на глазах у детей

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
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Updated Сегодня, 09:33
В Омском облсуде рассмотрят дело об убийстве. На скамье подсудимых окажется 44-летняя жительница села Андреевка Омского района, сообщили сегодня, 14 августа, в пресс-службе региональной прокуратуры.
По версии следствия, 25 декабря прошлого года обвиняемая несколько раз ударила ножом своего 59-летнего супруга. Мужчина скончался на месте. Также женщина ранила знакомого, который пытался остановить конфликт. Ссора вспыхнула после совместного распития алкоголя. Преступление произошло на глазах у двух маленьких детей, 3-х и 6-и лет.
По заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы старший сын получил психологическую травму, на фоне которой развилось психическое расстройство.
Свою вину женщина не признала. Ей грозит до 20 лет заключения.