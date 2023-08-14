Девочка из Ижевска выбросилась из окна, убегая от педофила

В своём Telegram-канале она выразила: «Девочка была госпитализирована в ГКБ №7, где находится под пристальным вниманием опытных нейрохирургов. Мы предоставляем ей всю необходимую медицинскую поддержку, но, к сожалению, её состояние остаётся крайне тяжёлым».