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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Девочка из Ижевска выбросилась из окна, убегая от педофила

14 августа 2023, 13:28
Власти объявили о критическом состоянии девочки, которая вынуждена была выпрыгнуть из окна своего жилища в Ижевске в попытке уйти от педофила.

Эльвира Пинчук, вице-премьер регионального правительства, сообщила, что девочка, выбравшая такой рискованный шаг, теперь находится в серьёзном состоянии и под медицинским наблюдением, пишет RT.

В своём Telegram-канале она выразила: «Девочка была госпитализирована в ГКБ №7, где находится под пристальным вниманием опытных нейрохирургов. Мы предоставляем ей всю необходимую медицинскую поддержку, но, к сожалению, её состояние остаётся крайне тяжёлым».

Пинчук подчеркнула, что планируется провести операцию в ближайшее время, чтобы предоставить девочке необходимое лечение.

Ранее было известно, что 15-летняя девочка в Ижевске была вынуждена выпрыгнуть из окна своей квартиры на четвёртом этаже, чтобы спастись от педофила.

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