Девочка из Ижевска выбросилась из окна, убегая от педофила

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Эльвира Пинчук, вице-премьер регионального правительства, сообщила, что девочка, выбравшая такой рискованный шаг, теперь находится в серьёзном состоянии и под медицинским наблюдением, пишет RT.
В своём Telegram-канале она выразила: «Девочка была госпитализирована в ГКБ №7, где находится под пристальным вниманием опытных нейрохирургов. Мы предоставляем ей всю необходимую медицинскую поддержку, но, к сожалению, её состояние остаётся крайне тяжёлым».
Пинчук подчеркнула, что планируется провести операцию в ближайшее время, чтобы предоставить девочке необходимое лечение.
Ранее было известно, что 15-летняя девочка в Ижевске была вынуждена выпрыгнуть из окна своей квартиры на четвёртом этаже, чтобы спастись от педофила.