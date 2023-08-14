«Бросовые» земли

Posted 14 августа, 03:00
Published 14 августа, 03:00
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
По легенде, поселения тут были основаны выходцами из Царства Польского, отсюда — и название райцентра. Территория бурно развивалась в годы освоения Целины, в Нововаршавку со всей страны ехали молодые энтузиасты. Да и сейчас земли вокруг Нововаршавки — одни из самых плодородных в регионе. Но не только хлебом славна Нововаршавка. Несколько лет здесь начался экологический эксперимент, о котором уже можно рассказать, как об успешном опыте.
Вдоль Иртыша была полоса «бросовых» земель, которые со временем превратились в незаконную свалку, растянувшуюся на несколько километров. С теми, кто вывозил туда мусор, пытались бороться, ставили предупредительные знаки… не помогало. Действовал психологический закон: если уж есть мусорная куча, то кто-нибудь обязательно высыплет что-то рядом. Еще два года назад захламенная площадь занимала более 100 га. Свалка периодически загоралась, и постоянно воняла.
Справиться с незаконной свалкой удалось с помощью средств, выделяемых региональной властью, и федеральных программ. Рассказывает глава Нововаршевского района Владимир Шефер:
— Нам стало известно, что есть программа строительства солнечных электростанций. Мы вышли на ее представителей с предложением построить такую в Нововаршавском муниципальном районе, потому что солнечная активность у нас выше, чем в Сочи. Но сначала нужно было подготовить землю. Мы оценили, сколько это будет стоить, заложили в районный бюджет средства около двух миллионов рублей на приведение земли в порядок. Собрали мусор в кучки. Затем зашли в программу минприроды по рекультивации незаконных свалок и вывезли мусор.
И тут — тот важный момент, о котором сейчас не очень любят говорить: активность самых низовых, муниципальных властей. Земля не должна пустовать. Если она по каким-то причинам не интересна сельхозпроизводителям, то нужно найти более современную идею. Можно просто сидеть и ждать, когда дадут какую-нибудь дотацию, а можно искать пути решения.
— Есть интернет, — отвечает глава района на вопрос: «Откуда узнали о программе?». — Аналогичная ситуация была на Алтае. Там поставили солнечную электростанцию. Нас это заинтересовало.
Группа компаний «Хевел» — крупнейший в России производитель солнечных батарей. К 2019 году она построила на территории Омского нефтезавода и ввела в эксплуатацию первую в Омской области СЭС мощностью 1 МВт. Затем ГК «Хевел» в рамках федеральной программы вложила почти 2,5 млрд рублей и построила солнечную электростанцию на территории Нововаршавского района. Здесь поле солнечных батарей занимает площадь 66 га. Официальное открытие состоялось в 2021 году. Сейчас производительность уже действующей электростанции — 34 МВт/ч. Это в полтора раза больше, чем потребляет вся Нововаршавка. Электричество вливается в общую сеть через районную подстанцию, но уже сегодня можно говорить, что район сам себя снабжает энергией.
Владимир Шефер с удовольствием рассказывает о плюсах реализованного проекта:
— Нам это выгодно для бюджета — это сдача земли в аренду и налоговые отчисления от заработков работающих на электростанции людей. Конечно, деньги невеликие, так как работает на электростанции всего 18 человек — охрана, электромонтеры. Но это экономически выгодно для области, потому что отчисления в бюджет области при выходе электростанции на полную мощность 35 МВт составляет порядка 70-80 миллионов рублей в год.
После того, как была проведена рекультивация незаконной свалки, подготовлено около 100 га земли на берегу Иртыша. Руководство района вышло в правительство области с предложением и дальше продвигать проект строительства второй очереди солнечной электростанции. Пока ждут решения.
К сожалению, стоимость энергии, получаемой на солнечных электростанциях в первые годы их работы, достаточно высокая. Сейчас «нововаршавский киловатт» стоит порядка 17 рублей за киловатт. Однако по прошествие семи лет, после амортизации оборудования, электроэнергия становится предельно дешевой. В странах, где солнечные электростанции строились достаточно давно, стоимость электроэнергии, получаемой на них, падает до 2,5 рублей за киловатт-час. При учете, что срок службы солнечных батарей — не менее 25 лет, получается, что федеральная программа, по которой строилась электростанция, это — вложения в завтрашний день.
И еще несколько деталей и особенностей нашей, российской, солнечной энергетики. Зимой в Сибири бывает снег. Факт, в общем-то, общеизвестный, но это обстоятельство заставило искать оригинальные, не нужные где-нибудь в Арабских Эмиратах, решения.
Во-первых, разработаны оригинальные методики использования не только прямых, но и отраженных от снега, рассеянных солнечных лучей. Во-вторых, солнечные панели устанавливаются на некоторой высоте над землей. Это породило еще одну проблему: по весне сухая трава под панелями представляет пожарную опасность. Поэтому одной из основных забот сотрудников солнечных электростанций становится выкашивание травы под панелями.
В Нововаршавке нашли оригинальное решение: выпасают на территории электростанции большую отару овец. Животные, не нанося вреда расположенным довольно высоко солнечным панелям, выедают траву.
Вот такое маленькое экологическое чудо скромно существует в южно-сибирской глубинке, почти на самой границе с Казахстаном. Тут и высокие технологии, и традиционное сельскохозяйственное производство. Человек постепенно учится жить, не нанося вреда экологии.