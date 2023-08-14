«Бросовые» земли

— Нам стало известно, что есть программа строительства солнечных электростанций. Мы вышли на ее представителей с предложением построить такую в Нововаршавском муниципальном районе, потому что солнечная активность у нас выше, чем в Сочи. Но сначала нужно было подготовить землю. Мы оценили, сколько это будет стоить, заложили в районный бюджет средства около двух миллионов рублей на приведение земли в порядок. Собрали мусор в кучки. Затем зашли в программу минприроды по рекультивации незаконных свалок и вывезли мусор.