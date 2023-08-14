Благодаря инициативе омичей в поселке Мелиораторов появилась игровая спортплощадка

Праздник проводили на территории, где когда-то находился детсад. Его признали аварийным и снесли три года назад. Омичи убрались на пустыре, высадили цветы, деревья, оборудовали песочницу и поставили скамейки для отдыха. Также здесь можно играть в волейбол. Обустраивать площадку жителям поселка помогли местные депутаты и представители администрации Кировского округа.