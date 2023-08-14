Благодаря инициативе омичей в поселке Мелиораторов появилась игровая спортплощадка

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В субботу, 12 августа, в поселке Мелиораторов (Кировский округ) состоялось открытие спортивной игровой площадки. В честь этого события и Дня физкультурника организовали праздничную программу «Мир детства — мир чудес».
В поселке появилась площадка с тренажерами, качелями и зоной для пляжного волейбола. На это было выделено 390 тыс рублей. Местные жители получили эти средства в рамках муниципального конкурса. Активисты представили проект «Возраст спорту не помеха!» и выиграли грант в номинации «Омск — наш дом».
Председатель комитета ТОС «Кировец-1» и руководитель проекта Надежда Карева отметила, что жители поселка сплотились и вместе добиваются целей по облагораживанию территорий.
«Объединившись и вкусив, если можно так выразиться, то, что вместе можно многое сделать, мы с ними готовы подавать на инициативные проекты в рамках акции „Решают люди“ в городе Омске и продолжать работу по благоустройству», — рассказала женщина.
Праздник проводили на территории, где когда-то находился детсад. Его признали аварийным и снесли три года назад. Омичи убрались на пустыре, высадили цветы, деревья, оборудовали песочницу и поставили скамейки для отдыха. Также здесь можно играть в волейбол. Обустраивать площадку жителям поселка помогли местные депутаты и представители администрации Кировского округа.
В рамках акции «Решают люди» планируется также установка еще одной спортивной площадки или хоккейной коробки. Для этого местным жителям необходимо принимать участие в голосовании. Омичи могут сами выбрать, какую территорию и каким образом нужно благоустраивать.