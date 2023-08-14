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Бездомный мужчина найден в бессознательном состоянии у ворот больницы в Питере

14 августа 2023, 09:22
У медицинской клиники Мариинской больницы был найден неподвижный мужчина. Оказалось, что это бездомный человек в возрасте 43 лет, проживающий в Санкт-Петербурге.

Вчера он провел несколько часов в отделении психосоматической помощи. После выписки у него были обнаружены травма головного мозга, сотрясение мозга, два сломанных ребра и ушибы, пишет ФедералПресс.

Один из стражей порядка, который дежурил у ворот утром 13 августа, был доставлен в полицию для проверки обстоятельств получения потерпевшим травм. Сам пострадавший заявил, что охранник причастен к его избиению. Для расследования полиция запросила записи видеокамер, информацию о предоставленной помощи и основание для выписки.

В настоящее время ведется проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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