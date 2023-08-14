Бездомный мужчина найден в бессознательном состоянии у ворот больницы в Питере

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Вчера он провел несколько часов в отделении психосоматической помощи. После выписки у него были обнаружены травма головного мозга, сотрясение мозга, два сломанных ребра и ушибы, пишет ФедералПресс.
Один из стражей порядка, который дежурил у ворот утром 13 августа, был доставлен в полицию для проверки обстоятельств получения потерпевшим травм. Сам пострадавший заявил, что охранник причастен к его избиению. Для расследования полиция запросила записи видеокамер, информацию о предоставленной помощи и основание для выписки.
В настоящее время ведется проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.