«БАС» провели на «Архипелаге-2023» презентацию онлайн-игры по применению дронов

Глава компании также раскрыл суть деловой игры и задачи, которые она призвана решать. Так, разработчики проекта «Масштабирование БАС в регионах» преследовали цель показать регионам и представителям их команд, что сценариев применения гражданских дронов может быть множество. Варятченко пояснил, что в большинстве экономических моделей беспилотник должен находиться в воздухе не менее пяти-шести часов ежедневно. Если такое условие не будет выполняться, то эксплуатант окажется в поле нерентабельности. Таким образом, в ходе игры становится понятно, что выгоднее: арендовать беспилотник, оформить его в лизинг или сразу приобрести. Деловая игра является своего рода справочником сценариев по экономически эффективному применению БПЛА в легкоусвояемой форме.