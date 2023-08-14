«БАС» провели на «Архипелаге-2023» презентацию онлайн-игры по применению дронов

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Напомним, что «БАС» является первым в России оператором беспилотников с госучастием. Генеральный директор компании Алексей Варятченко в интервью «Новым Известиям» сообщил, что четыреста представителей из пятидесяти субъектов РФ уже приняли участие в деловой игре, пишет atas.info. Как отметили журналисты, игра вызвала неподдельный интерес и резонанс не только на интенсиве, но и в целом в отрасли. Собеседник издания пояснил, почему этот продукт стал толчком к развитию беспилотных авиационных систем в регионах, а также рассказал о том, как зародилась идея создать игру.
По словам Алексея Варятченко, Правительство России поставило задачу развития отрасли беспилотных систем. Сейчас формируется нацпроект «Беспилотные авиационные системы», несколько проектов федерального уровня курируются Минпромторгом.
Создателями ООО «БАС» выступили «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), деятельность которой способствует решению важных государственных задач в сфере российских транспортных предприятий, и Фонд поддержки проектов «Национальная технологическая инициатива» (НТИ). ГТЛК и «БАС» сформировали экспертное сообщество, занимающееся наращиванием отечественного флота беспилотной авиации и разработкой инструментария для его продвижения на рынке. Одним из таких инструментов является лизинг.
«В процессе нашей экспертной работы мы увидели, что в разных субъектах разный уровень восприятия возможностей использования беспилотников. Мы стали думать, как наглядно донести им информацию о возможностях БАС и показать, какие потребности можно закрыть с их помощью. Так появилась деловая игра по разработке сценария применения дронов, создание которой мы закончили как раз перед „Архипелагом“, — рассказал руководитель ООО „БАС“ Алексей Варятченко.
Глава компании также раскрыл суть деловой игры и задачи, которые она призвана решать. Так, разработчики проекта «Масштабирование БАС в регионах» преследовали цель показать регионам и представителям их команд, что сценариев применения гражданских дронов может быть множество. Варятченко пояснил, что в большинстве экономических моделей беспилотник должен находиться в воздухе не менее пяти-шести часов ежедневно. Если такое условие не будет выполняться, то эксплуатант окажется в поле нерентабельности. Таким образом, в ходе игры становится понятно, что выгоднее: арендовать беспилотник, оформить его в лизинг или сразу приобрести. Деловая игра является своего рода справочником сценариев по экономически эффективному применению БПЛА в легкоусвояемой форме.
Онлайн-игра состоит из двух частей — теории и практики. Сначала перед участником стоит задача ознакомиться с теоретической базой — ему предстоит работа с бланками для определения своих потребностей. После того, как участник получает представление об устройстве рынка БПЛА и его услугах, начинается второй этап — решение практических онлайн-задач. Финальное задание по факту можно назвать подготовкой проекта по собственному региону. В нем фигурируют реальные показатели.
Алексей Варятченко рассказал о трех типовых заданиях игры. Первая группа заданий направлена на мониторинг лесного хозяйства. Например, участнику могут быть предложены кейсы по подсчету особей диких животных или с лесными пожарами. Второй тип заданий касается доставки и перевозки грузов. Третий — сельскохозяйственной деятельности. В качестве примера собеседник издания привел кейс с химической обработкой угодий от вредителей. Также участники учились подсчитывать лесные площади, длину маршрутов, ограничения грузов по массе — словом, широкие возможности для творчества.
По результатам защиты разработанных во время игры программ были определены победители и обладатель Гран-при. Работу оценивали два жюри. В первый состав вошли представители ГТЛК, НТИ, предприятий-производителей, ассоциации «Аэронекст» и два сотрудника компании «Беспилотные авиационные системы». Второй состав был сформирован прямо на месте из представителей команд. Именно второе жюри выбрало обладателя Гран-при. Им стала Республика Башкортостан. Экспертная комиссия определила тройку победителей. На первое место вышла Республика Саха. На второе и третье — Санкт-Петербург и Псковская область.