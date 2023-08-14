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15-летняя девушка спасается от педофила, прыгнув с 4-го этажа

14 августа 2023, 09:18
В Ижевске, столице Удмуртии, 15-летняя девушка решила прыгнуть с четвертого этажа, чтобы избежать педофила. После этого она была госпитализирована. Девушка получила переломы и сломала позвоночник.

Инцидент произошел 12 августа на улице Пушкинской, как сообщает телеграм-канал Baza. Школьница сама пришла в гости к 34-летнему мужчине, но когда он начал приставать к ней, она попыталась убежать, пишет ФедералПресс.

На данный момент правоохранительные органы активно ищут злоумышленника. Однако, представители регионального управления следственного комитета отказались комментировать ситуацию, ссылаясь на тайну следствия.

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