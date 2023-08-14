15-летняя девушка спасается от педофила, прыгнув с 4-го этажа

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Инцидент произошел 12 августа на улице Пушкинской, как сообщает телеграм-канал Baza. Школьница сама пришла в гости к 34-летнему мужчине, но когда он начал приставать к ней, она попыталась убежать, пишет ФедералПресс.
На данный момент правоохранительные органы активно ищут злоумышленника. Однако, представители регионального управления следственного комитета отказались комментировать ситуацию, ссылаясь на тайну следствия.