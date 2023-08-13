Во славу ЗОЖ. Омичам предложили летом прокатиться на сноуборде по Соборной площади

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
12 августа в Омске прошел четвертый фестиваль здорового образа жизни «ШтормFest». На Соборной площади собрались 30 тысяч жителей региона.
Гостям предлагали сыграть в хоккей или прокатиться на сапборде в бассейне. Одна из самых популярных локаций — сноубординг. На площади насыпали гору снега. Местным лыжникам и сноубордистам предложили выполнить пару трюков. Фестиваль посетило немало омских спортсменов: бойцы школы «ШТОРМ», хоккеисты из «Омских крыльев» и так далее.
Горожанам на месте предложили оздоровительные процедуры, например, экспресс-поход на массаж или в баню, стояние на гвоздях, йога. В финале — бесплатный концерт известной группы Artik & Asti.
Напомним, ранее мы рассказывали об открытии аллеи олимпийских чемпионов в Омске: