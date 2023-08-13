Во славу ЗОЖ. Омичам предложили летом прокатиться на сноуборде по Соборной площади

Гостям предлагали сыграть в хоккей или прокатиться на сапборде в бассейне. Одна из самых популярных локаций — сноубординг. На площади насыпали гору снега. Местным лыжникам и сноубордистам предложили выполнить пару трюков. Фестиваль посетило немало омских спортсменов: бойцы школы «ШТОРМ», хоккеисты из «Омских крыльев» и так далее.