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Фестиваль «ШтормFest-2023» в Омске завершился выступлением группы Artik&Asti

Во славу ЗОЖ. Омичам предложили летом прокатиться на сноуборде по Соборной площади

13 августа 2023, 04:12
Фото: пресс-служба Правительства Омской области

Фестиваль «ШтормFest-2023» в Омске завершился выступлением группы Artik&Asti

В День физкультурника в Омске прошел четвертый фестиваль «ШтормFest».

12 августа в Омске прошел четвертый фестиваль здорового образа жизни «ШтормFest». На Соборной площади собрались 30 тысяч жителей региона.

Гостям предлагали сыграть в хоккей или прокатиться на сапборде в бассейне. Одна из самых популярных локаций — сноубординг. На площади насыпали гору снега. Местным лыжникам и сноубордистам предложили выполнить пару трюков. Фестиваль посетило немало омских спортсменов: бойцы школы «ШТОРМ», хоккеисты из «Омских крыльев» и так далее.

Горожанам на месте предложили оздоровительные процедуры, например, экспресс-поход на массаж или в баню, стояние на гвоздях, йога. В финале — бесплатный концерт известной группы Artik & Asti.

Напомним, ранее мы рассказывали об открытии аллеи олимпийских чемпионов в Омске:

Очереди к спортсменам и душевные воспоминания. В Омске открыли аллею олимпийцев
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#Фестиваль#Спорт#Концерт#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Александр Шлеменко
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Очереди к спортсменам и душевные воспоминания. В Омске открыли аллею олимпийцев
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