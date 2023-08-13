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Updated Сегодня, 06:26

иллюстрация

В Омском аэропорту произошла задержка сразу семи рейсов

13 августа 2023, 06:24
Фото: 1MI
иллюстрация
Один рейс и вовсе отменен.

Омский аэропорт сообщает о задержках 13 августа. Самолет «Турецких авиалиний» в Анталью отправился с опозданием в 37 минут (05:17 вместо 04:40). Борт «Победы» в Москву (Шереметьево) задержался на один час 15 минут (06:20 вместо 05:05). Еще один вылет в столицу (Домодедово) на этот раз перевозчика «Уральские авиалинии» состоялся на 21 минуту позже (06:56 вместо 06:35). С задержкой на 20 минут (07:15 вместо 06:55) отправился самолет «Сибири» в Москву (Домодедово).

Известно, что рейс в Минеральные воды компании «Ред Вингс» тоже будет задержан. Борт должен был вылететь из Омска 13 августа в 23:30. Предварительное время теперь: 14 августа 00:55. С отставанием от расписания прилетит обратный рейс в понедельник на 8:30.

Что касается прилетов, с опозданием ждут самолет «Ред Вингс» из Екатеринбурга (Кольцово). По расписанию он должен прибыть 13 августа в 22:30.

Отметим, на 14 августа отменен вылет в Сургут авиаперевозчика «ЮТэйр» на 16:50. Соответственно, не стоит ждать и борта оттуда в 15:55.

В Омск не прилетит самолет из Хабаровска и задержится рейс в Нур-Султан
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