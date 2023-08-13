В Омском аэропорту произошла задержка сразу семи рейсов

Омский аэропорт сообщает о задержках 13 августа. Самолет «Турецких авиалиний» в Анталью отправился с опозданием в 37 минут (05:17 вместо 04:40). Борт «Победы» в Москву (Шереметьево) задержался на один час 15 минут (06:20 вместо 05:05). Еще один вылет в столицу (Домодедово) на этот раз перевозчика «Уральские авиалинии» состоялся на 21 минуту позже (06:56 вместо 06:35). С задержкой на 20 минут (07:15 вместо 06:55) отправился самолет «Сибири» в Москву (Домодедово).