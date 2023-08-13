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субботник

В Омске прошла экологическая акция «Особенности национальной уборки»

13 августа 2023, 09:29
Фото: пресс-служба Правительства Омской области
субботник
Участие приняли глава региона Виталий Хоценко, хоккеисты «Авангарда», волонтеры социальной акции «Решают люди».

В Омске прошла экологическая акция «Особенности национальной уборки» от фонда «Компас». Участие приняли глава региона Виталий Хоценко, хоккеисты «Авангарда», молодогвардейцы и волонтеры социальной акции «Решают люди».

«Весь апрель и май команда правительства активно участвовала в субботниках. Мы убирались во всех частях города и районах области. Практически каждую субботу больше 100 тыс. человек в городе и области выходили на уборку», — отметил Виталий Хоценко.

Участники акции очистили левый берег Иртыша. На уборку вышли почти 500 человек. Удалось собрать более пяти тонн мусора. Отходы отправили на переработку.

Экология — одно из самых востребованных направлений социальной акции «Решают люди». Очищенная площадка — поле для реализации идей. Можно разбить клумбу, экотропы, оборудовать скамейки, урны или создать спортивно-игровую зону. Все зависит от инициативы омичей.

#Субботник#Экология#Акция#Иртыш#Авангард#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Виталий Хоценко
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