Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В Омске прошла экологическая акция «Особенности национальной уборки» от фонда «Компас». Участие приняли глава региона Виталий Хоценко, хоккеисты «Авангарда», молодогвардейцы и волонтеры социальной акции «Решают люди».
«Весь апрель и май команда правительства активно участвовала в субботниках. Мы убирались во всех частях города и районах области. Практически каждую субботу больше 100 тыс. человек в городе и области выходили на уборку», — отметил Виталий Хоценко.
Участники акции очистили левый берег Иртыша. На уборку вышли почти 500 человек. Удалось собрать более пяти тонн мусора. Отходы отправили на переработку.
Экология — одно из самых востребованных направлений социальной акции «Решают люди». Очищенная площадка — поле для реализации идей. Можно разбить клумбу, экотропы, оборудовать скамейки, урны или создать спортивно-игровую зону. Все зависит от инициативы омичей.