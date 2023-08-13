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Published Сегодня, 10:17

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Updated Сегодня, 10:19

иллюстрация

В Омске на Красном пути и Лукашевича троллейбусы отключили от электричества

13 августа 2023, 10:17
Фото: 1MI
иллюстрация
О ситуации рассказывает пассажирка, очевидица событий.

В редакцию Города55 обратилась омичка, рассказала об отключении электричества на троллейбусных линиях вдоль улиц Лукашевича и Красный путь.

«Я ехала на троллейбусе. По пути водителю диспетчер позвонил. Сообщил всю информацию. Например, седьмой троллейбус поедет сейчас из Солнечного до таксопарка через Ватутина и потом развернется снова в Солнечный», — описывает ситуацию очевидица событий.

По маршруту №7 троллейбусы обычно ходят через Красный путь. Известно, что те пассажиры, кому было по пути, остались в транспорте, остальные вышли.

В Единой дежурно-диспетчерской службе нам не смогли пояснить, что произошло.

В Советском округе Омска из-за аварии перестали ходить троллейбусы
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#Троллейбус#Электричество#Омичи#Транспорт#Город#Происшествия#Новости#Омск
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