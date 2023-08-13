В Омске на Красном пути и Лукашевича троллейбусы отключили от электричества

«Я ехала на троллейбусе. По пути водителю диспетчер позвонил. Сообщил всю информацию. Например, седьмой троллейбус поедет сейчас из Солнечного до таксопарка через Ватутина и потом развернется снова в Солнечный», — описывает ситуацию очевидица событий.