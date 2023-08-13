В Омске на Красном пути и Лукашевича троллейбусы отключили от электричества

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В редакцию Города55 обратилась омичка, рассказала об отключении электричества на троллейбусных линиях вдоль улиц Лукашевича и Красный путь.
«Я ехала на троллейбусе. По пути водителю диспетчер позвонил. Сообщил всю информацию. Например, седьмой троллейбус поедет сейчас из Солнечного до таксопарка через Ватутина и потом развернется снова в Солнечный», — описывает ситуацию очевидица событий.
По маршруту №7 троллейбусы обычно ходят через Красный путь. Известно, что те пассажиры, кому было по пути, остались в транспорте, остальные вышли.
В Единой дежурно-диспетчерской службе нам не смогли пояснить, что произошло.