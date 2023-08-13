Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

иллюстрация

В конце августа в Омске навсегда закроется магазин OBI

13 августа 2023, 05:37
Фото: 1MI
иллюстрация
У компании заканчивается договор аренды на здание.

Строительный гипермаркет OBI прекратит работу 31 августа. Сейчас полки с товарами почти пусты, оставшуюся продукцию предлагают по скидке. О скором закрытии сообщает «Новый Омск» со ссылкой на сотрудника магазина. Однако официально информация не подтверждена.

Напомним, здание №37 по улице Лукашевича выставили на продажу в июне этого года. Общая площадь помещений — 17 тысяч квадратных метров. Стоимость — 15 миллионов долларов по курсу на день оплаты.

Известно, что в год введения в эксплуатацию здания с OBI был заключен договор аренды на 15 лет. Представитель Company Red, указанной в качестве продавца, сообщил, что у строительного гипермаркета истекает срок договора и продления не планируется.

В Омске за миллиард продают здание OBI на Левобережье
Узнать подробнее
#Закрытие#OBI#Бизнес#Новости#Омск
Подпишитесь
Очереди к спортсменам и душевные воспоминания. В Омске открыли аллею олимпийцев
Вчера, 15:47
793 млн на всех. С какими зарплатами начнут новый сезон игроки омского «Авангарда»
Вчера, 08:01
Не прошло и двух месяцев. В убыточном омском ДОСААФ снова сменился председатель
Сегодня, 04:45
Подпорные плиты на месте обрушения парковки в Омске отошли на 1.5 метра
Вчера, 09:13
В Омске началась приватизация крупнейшего МП «Тепловая компания»
Сегодня, 05:24