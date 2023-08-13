В конце августа в Омске навсегда закроется магазин OBI

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:39
Строительный гипермаркет OBI прекратит работу 31 августа. Сейчас полки с товарами почти пусты, оставшуюся продукцию предлагают по скидке. О скором закрытии сообщает «Новый Омск» со ссылкой на сотрудника магазина. Однако официально информация не подтверждена.
Напомним, здание №37 по улице Лукашевича выставили на продажу в июне этого года. Общая площадь помещений — 17 тысяч квадратных метров. Стоимость — 15 миллионов долларов по курсу на день оплаты.
Известно, что в год введения в эксплуатацию здания с OBI был заключен договор аренды на 15 лет. Представитель Company Red, указанной в качестве продавца, сообщил, что у строительного гипермаркета истекает срок договора и продления не планируется.