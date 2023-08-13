В ходе СВО погиб 26-летний выпускник Омского речного училища

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
8 августа в Нововаршавском районе простились с участником специальной военной операции Николаем Дашкевичем. Об этом сообщает администрация Ермаковского сельского поселения. Николаю было 26 лет.
Он родился в селе Береговое. Со школы увлекался военно-строевой подготовкой, всегда хотел служить, посещал кадетский класс, выступал на районных соревнованиях. После средней школы поступил в Омское командное речное училище им. В. И. Евдокимова. В 2019 году Николай Дашкевич ушел служить по контракту. Был участником военной операции в Сирии, получил награды.
Погиб при исполнении обязанностей в ходе СВО. Посмертно получил орден Мужества. У Николая осталось две сестры.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.