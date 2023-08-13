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Updated Сегодня, 09:19

иллюстрация

В ходе СВО погиб 26-летний выпускник Омского речного училища

13 августа 2023, 09:17
Фото: 1MI
иллюстрация
Посмертно награжден орденом Мужества. Принимал участие в военной операции в Сирии.

8 августа в Нововаршавском районе простились с участником специальной военной операции Николаем Дашкевичем. Об этом сообщает администрация Ермаковского сельского поселения. Николаю было 26 лет.

Он родился в селе Береговое. Со школы увлекался военно-строевой подготовкой, всегда хотел служить, посещал кадетский класс, выступал на районных соревнованиях. После средней школы поступил в Омское командное речное училище им. В. И. Евдокимова. В 2019 году Николай Дашкевич ушел служить по контракту. Был участником военной операции в Сирии, получил награды.

Погиб при исполнении обязанностей в ходе СВО. Посмертно получил орден Мужества. У Николая осталось две сестры.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.

#Смерть#Сво#Спецоперация#Новости#Омская область#Нововаршавский район
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