В ходе СВО погиб 26-летний выпускник Омского речного училища

Он родился в селе Береговое. Со школы увлекался военно-строевой подготовкой, всегда хотел служить, посещал кадетский класс, выступал на районных соревнованиях. После средней школы поступил в Омское командное речное училище им. В. И. Евдокимова. В 2019 году Николай Дашкевич ушел служить по контракту. Был участником военной операции в Сирии, получил награды.