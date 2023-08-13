В Большереченском зоопарке рассказали о лисе, за которую переживали омичи

Самец обыкновенной лисицы обладает классическим анамнезом пожилых лис. У него уже нет зубов, трудно проходит линька. «Если в прошлые годы это не столь сильно бросалось в глаза, то в этом году возраст взял своё. У самца хороший аппетит, сотрудники зоопарка скорректировали его рацион в том числе и в области „подачи еды“. Также лис получает необходимые витамины, дабы облегчить протекание естественных процессов, с которыми он столкнулся в силу возраста», — говорят представители зоопарка.