В Большереченском зоопарке рассказали о лисе, за которую переживали омичи

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Город55 получил подробный комментарий от Большереченского зоопарка о состоянии лисы. Ранее мы рассказывали о беспокойстве посетителей плачевным видом животного:
Самец обыкновенной лисицы обладает классическим анамнезом пожилых лис. У него уже нет зубов, трудно проходит линька. «Если в прошлые годы это не столь сильно бросалось в глаза, то в этом году возраст взял своё. У самца хороший аппетит, сотрудники зоопарка скорректировали его рацион в том числе и в области „подачи еды“. Также лис получает необходимые витамины, дабы облегчить протекание естественных процессов, с которыми он столкнулся в силу возраста», — говорят представители зоопарка.
С экспозиции пожилого самца убирать не будут. Говорят, он привык к такому образу жизни. Гостей просят принять во внимание возраст лиса и отнестись с пониманием.