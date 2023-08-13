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Большереченский зоопарк

В Большереченском зоопарке рассказали о лисе, за которую переживали омичи

13 августа 2023, 08:29
Фото: предоставлено Город55
Большереченский зоопарк
Сотрудники скорректировали обращение с животным под особенности его возраста.

Город55 получил подробный комментарий от Большереченского зоопарка о состоянии лисы. Ранее мы рассказывали о беспокойстве посетителей плачевным видом животного:

«Она реально подыхает». Омичи обеспокоены состоянием лисы в Большереченском зоопарке
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Самец обыкновенной лисицы обладает классическим анамнезом пожилых лис. У него уже нет зубов, трудно проходит линька. «Если в прошлые годы это не столь сильно бросалось в глаза, то в этом году возраст взял своё. У самца хороший аппетит, сотрудники зоопарка скорректировали его рацион в том числе и в области „подачи еды“. Также лис получает необходимые витамины, дабы облегчить протекание естественных процессов, с которыми он столкнулся в силу возраста», — говорят представители зоопарка.

С экспозиции пожилого самца убирать не будут. Говорят, он привык к такому образу жизни. Гостей просят принять во внимание возраст лиса и отнестись с пониманием.

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#Животные#Зоопарк#Большереченский зоопарк#Новости#Омская область#Большереченский район
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