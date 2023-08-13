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Published Сегодня, 07:07

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ТЦ Европа

Стало известно, почему из ТЦ в омских Нефтяниках эвакуировали посетителей

13 августа 2023, 07:07
Фото: Город55
ТЦ Европа

Омичей эвакуировали из ТЦ «Европа» из-за ложного срабатывания сигнализации

Ситуацию прокомментировали в МЧС.

В редакцию Города55 поступило сообщение от очевидцев из Нефтяников: «Возле „Европы“ четыре пожарные машины, людей вывели». Нам предоставили фото с места событий.

у ТЦ Европау ТЦ Европа
у ТЦ Европа
Фото: Город55

Торговый центр «Европа» находится на проспекте Мира, близ остановки «Кристалл». Мы обратились за комментарием в региональное МЧС. Выяснилось: причин для паники нет.

«Ложное срабатывание сигнализации. Выезжали семь пожарных расчетов», — отметили спасатели. На месте не обнаружено очага возгорания.

Напомним, ранее мы публиковали статистику от МЧС по пожарам из-за неосторожного курения:

Курение убивает. Почти три десятка омичей погибли из-за сигарет
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#Эвакуация#ГУ МЧС по Омской области#Торговый центр#Общество#Происшествия#Город#Новости#Омск#Омская область
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