Стало известно, почему из ТЦ в омских Нефтяниках эвакуировали посетителей

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В редакцию Города55 поступило сообщение от очевидцев из Нефтяников: «Возле „Европы“ четыре пожарные машины, людей вывели». Нам предоставили фото с места событий.
Торговый центр «Европа» находится на проспекте Мира, близ остановки «Кристалл». Мы обратились за комментарием в региональное МЧС. Выяснилось: причин для паники нет.
«Ложное срабатывание сигнализации. Выезжали семь пожарных расчетов», — отметили спасатели. На месте не обнаружено очага возгорания.
Напомним, ранее мы публиковали статистику от МЧС по пожарам из-за неосторожного курения: