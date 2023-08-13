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итоги дня

Смена начальника ИК-6, 500 тыс на детский лагерь, жалобы о животных. Воскресный Омск

13 августа 2023, 14:00
Фото: Город55
итоги дня
Новости, которые нельзя пропустить.

Смена руководства ИК-6

В исправительной колонии №6 появился новый ИО начальника — Александр Власов. Он же руководит ЛИУ-2, где заключенный взял в заложники медсестру. Подробности:

Начальник ЛИУ-2, где заключенный взял в заложники медсестру, будет руководить ИК-6
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Средства из резервного фонда

Мы привыкли, что средства из резервного фонда облправительство выделяет на непредвиденные нужды: разрушение здание, пожары, катастрофы. На этот раз 500 тысяч пойдут на… покупку туристического инвентаря для палаточного лагеря. Рассказываем в деталях:

Из резервного фонда Омской области выделили 500 тысяч на туристический инвентарь
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Большереченский зоопарк

Сегодня в нашу редакцию поступило сразу две жалобы о животных в Большереченском зоопарке. Одна из них касалась состояния лисицы, она выглядела больной.

«Она реально подыхает». Омичи обеспокоены состоянием лисы в Большереченском зоопарке
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Мы получили ответ от представителей зоопарка. Самец уже в возрасте. И он берет свое.

Вторая жалоба — о содержании бегемота, мол, очень грязно и ужасный запах. Об этом мы со специалистами из зоопарка тоже поговорили.

«Одна грязь, ужасный запах». Омич возмутился содержанием бегемота в зоопарке
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