Смена начальника ИК-6, 500 тыс на детский лагерь, жалобы о животных. Воскресный Омск

Мы привыкли, что средства из резервного фонда облправительство выделяет на непредвиденные нужды: разрушение здание, пожары, катастрофы. На этот раз 500 тысяч пойдут на… покупку туристического инвентаря для палаточного лагеря. Рассказываем в деталях: