Смена начальника ИК-6, 500 тыс на детский лагерь, жалобы о животных. Воскресный Омск

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В исправительной колонии №6 появился новый ИО начальника — Александр Власов. Он же руководит ЛИУ-2, где заключенный взял в заложники медсестру. Подробности:
Мы привыкли, что средства из резервного фонда облправительство выделяет на непредвиденные нужды: разрушение здание, пожары, катастрофы. На этот раз 500 тысяч пойдут на… покупку туристического инвентаря для палаточного лагеря. Рассказываем в деталях:
Сегодня в нашу редакцию поступило сразу две жалобы о животных в Большереченском зоопарке. Одна из них касалась состояния лисицы, она выглядела больной.
Мы получили ответ от представителей зоопарка. Самец уже в возрасте. И он берет свое.
Вторая жалоба — о содержании бегемота, мол, очень грязно и ужасный запах. Об этом мы со специалистами из зоопарка тоже поговорили.