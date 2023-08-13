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иллюстрация

Сбережения, пенсия и помощь детей. На что омичи планируют жить в старости

13 августа 2023, 11:16
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске мужчины чаще рассчитывают на пенсию, а женщины на работу

Опрос показал, что и в каком возрасте выбирают омичи.
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Опросы

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди омичей, чтобы выяснить их мнение об источнике доходов в пожилом возрасте. Мужчины чаще рассчитывают на пенсию, а женщины думают работать.

По итогам прошлого года средний размер пенсии составил 17 824 рубля. Омичи считают достойной сумму в 2,5 раза больше — 45 тысяч рублей.

Каждый шестой респондент (17%) планирует жить на личные сбережения. На негосударственные пенсионные фонды надеется лишь 2% опрошенных. О помощи детей говорят 3%.

Среди омичей до 34 лет больше всего тех, кто думает о работе после пенсии или о сбережениях. В ходе опроса выяснилось: чем старше респонденты, тем больше они осознают, что не смогут «накопить на старость» или работать в полную силу. Поэтому планируют жить на государственные выплаты.

Пенсионеров Омска ждет повышение пенсий на 18,5%
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#Пенсия#Выплаты#Сбережения#Общество#Экономика#Новости#Опросы#Омск#Омская область
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