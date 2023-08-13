Сбережения, пенсия и помощь детей. На что омичи планируют жить в старости

Среди омичей до 34 лет больше всего тех, кто думает о работе после пенсии или о сбережениях. В ходе опроса выяснилось: чем старше респонденты, тем больше они осознают, что не смогут «накопить на старость» или работать в полную силу. Поэтому планируют жить на государственные выплаты.