Сбережения, пенсия и помощь детей. На что омичи планируют жить в старости

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди омичей, чтобы выяснить их мнение об источнике доходов в пожилом возрасте. Мужчины чаще рассчитывают на пенсию, а женщины думают работать.
По итогам прошлого года средний размер пенсии составил 17 824 рубля. Омичи считают достойной сумму в 2,5 раза больше — 45 тысяч рублей.
Каждый шестой респондент (17%) планирует жить на личные сбережения. На негосударственные пенсионные фонды надеется лишь 2% опрошенных. О помощи детей говорят 3%.
Среди омичей до 34 лет больше всего тех, кто думает о работе после пенсии или о сбережениях. В ходе опроса выяснилось: чем старше респонденты, тем больше они осознают, что не смогут «накопить на старость» или работать в полную силу. Поэтому планируют жить на государственные выплаты.