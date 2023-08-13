Осталось немного. Когда в Омске прекратятся дожди

Во вторник в дневные часы потеплеет до +22 градусов. Местами по области возможен дождь. А вот днем 16 августа осадков не ожидается. Столбик термометра поднимется до +24. Порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду, согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС.