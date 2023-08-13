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Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

иллюстрация

Осталось немного. Когда в Омске прекратятся дожди

13 августа 2023, 06:09
Фото: 1MI
иллюстрация

В ночь на 15 августа в Омске резко похолодает до +6

Метеорологи предупреждают об осадках и потеплении.

Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие дни. Неделя начнется с небольшого дождя. Температура воздуха днем +15…+20 градусов. В ночь на 15 августа похолодает до +6. Осадки сохранятся.

Во вторник в дневные часы потеплеет до +22 градусов. Местами по области возможен дождь. А вот днем 16 августа осадков не ожидается. Столбик термометра поднимется до +24. Порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду, согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС.

прогноз погодыпрогноз погоды
прогноз погоды
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Напомним, ранее мы сообщали о штормовом предупреждении из-за ливневых дождей:

Обрушатся ливни. Омичей предупредили о сильных дождях
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#Погода#Прогноз#Прогноз погоды#Осадки#Дождь#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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