Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

лиса в Большереченском зоопарке

«Она реально подыхает». Омичи обеспокоены состоянием лисы в Большереченском зоопарке

13 августа 2023, 07:53
Фото: предоставлено Городу55
лиса в Большереченском зоопарке

Омичи пожаловались на состояние лисы в Большереченском зоопарке

Мы запросили комментарий в организации.

В редакцию Города55 обратились посетители Большереченского зоопарка. Они поражены состоянием одной из лис.

«Лисе очень плохо. Она реально подыхает. Хромает на левую заднюю ногу. Облазит вся задняя часть и хвост. Или хищнику попалась, или просто болеет, от старости», — рассказал нам обеспокоенный омич.

В нашем распоряжении есть фотографии животного. На кадрах в сравнении с другой лисой видно, что эта худая, ее шерсть потрепана, клочками отсутствует.

лиса в Большереченском зоопаркелиса в Большереченском зоопарке
лиса в Большереченском зоопаркелиса в Большереченском зоопарке
лиса в Большереченском зоопаркелиса в Большереченском зоопарке
лиса в Большереченском зоопаркелиса в Большереченском зоопарке
лиса в Большереченском зоопарке
Фото: предоставлено Городу55

Мы обратились за комментарием в Большереченский зоопарк. Ответ опубликовали здесь:

В Большереченском зоопарке рассказали о лисе, за которую переживали омичи
Узнать подробнее
#Животные#Лиса#Омичи#Жалобы#Новости#Эксклюзивы#Омская область#Большереченский зоопарк#Большереченский район
Подпишитесь
Обвал грунта на 3-й Енисейской, ответ Лобова на выбросы, нашествие богомолов в Омске
Сегодня, 09:45
Начальник ЛИУ-2, где заключенный взял в заложники медсестру, будет руководить ИК-6
Сегодня, 10:49
В конце августа в Омске навсегда закроется магазин OBI
Сегодня, 05:37
Стало известно, почему из ТЦ в омских Нефтяниках эвакуировали посетителей
Сегодня, 07:07
В Омске началась приватизация крупнейшего МП «Тепловая компания»
Сегодня, 05:24