«Она реально подыхает». Омичи обеспокоены состоянием лисы в Большереченском зоопарке

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
В редакцию Города55 обратились посетители Большереченского зоопарка. Они поражены состоянием одной из лис.
«Лисе очень плохо. Она реально подыхает. Хромает на левую заднюю ногу. Облазит вся задняя часть и хвост. Или хищнику попалась, или просто болеет, от старости», — рассказал нам обеспокоенный омич.
В нашем распоряжении есть фотографии животного. На кадрах в сравнении с другой лисой видно, что эта худая, ее шерсть потрепана, клочками отсутствует.
Мы обратились за комментарием в Большереченский зоопарк. Ответ опубликовали здесь: