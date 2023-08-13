«Одна грязь, ужасный запах». Омич возмутился содержанием бегемота в зоопарке

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В редакцию Города55 продолжают обращаться гости Большереченского зоопарка. На этот раз омич не доволен содержанием бегемота. Рассказывает:
«Хотел обратить внимание на ужасное состояние помещения в котором содержат бегемота. Вокруг одна грязь, ужасный запах».
Наш читатель говорит, приехал посмотреть на животных, но визит был испорчен следующей картиной:
За комментарием мы обратились в Большереченский зоопарк. Там ответили, что часто слышат нелестные отзывы о содержании гиппопотама. Его зовут Кенинг. Вес — более полутора тонн.
«Максимальное количество испражнений в день — до 80 кг. Бегемоты в природе: кушают, спят и испражняются. Разумеется, все это происходит в водоеме. В бассейне вода не проточная, сейчас мы её полностью меняем раз в неделю (с очисткой бассейна), а уборка вольера происходит дважды в день. Запах от бегемота будет исходить всегда, так как помещение слабо проветриваемое», — поясняют специалисты.
Сейчас в зоопарке стартовал проект по реконструкции вольера для бегемота. В планах — увеличить выгульную зону с уличным бассейном. Эти животные живут в грязной воде, объясняют представители организации. И резюмируют:
«Администрация Большереченского зоопарка прекрасно знает особенности содержания нашего старожила. Но условия, разумеется, будут улучшаться».
Напомним, ранее к нам в редакцию поступила жалоба на состояние лисицы в зоопарке Большеречья. Выяснилось, животное пожилое, возраст берет свое.