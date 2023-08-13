Обвал грунта на 3-й Енисейской, ответ Лобова на выбросы, нашествие богомолов в Омске

Стоило написать об уборке 40 тонн мусора после Дня города в Омске, как жалобы на свалки стали появляться с новой силой. Например, горожане сообщают о печальном состоянии Ново-южного кладбища, что на Черлакском тракте. На дорогах — огромные ямы, лужи, а мусорные баки завалены. Не лучше обстановка на озере Чередовое в Порт-Артуре. Там горы отходов, их никто не убирает и не вывозит.