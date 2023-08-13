Обвал грунта на 3-й Енисейской, ответ Лобова на выбросы, нашествие богомолов в Омске

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
На неделе произошло немало трагических происшествий. Рассказываем о самых жутких случаях.
7 августа в сквере на улице Булатова, рядом с КМХЦ, обнаружили труп 44-летнего мужчины. Предварительная причина смерти — асфиксия. В этот же день на кладбище в Саргатском районе нашли тело 40-летнего жители села Новоитроицк. А к вечеру понедельника стало известно о гибели на работе. 41-летний омич получил удар током во время ремонта электродвигателя.
8 августа в Иртыше у Советского парка утонула 13-летняя девочка, уроженка Кормиловского района. Позже Городу55 стали известны подробности инцидента: погибшая пришла в парк с друзьями, ее унесло течением. В воде также находился парень, он сумел выбраться на берег. В этот же день в Усть-Ишимском районе утонул 48-летний мужчина.
12 августа в Саргатском районе на воде погиб 76-летний рыбак. Лодка перевернулась, он не смог выбраться. В субботу стало известно о смерти еще одного омича. 39-летний альпинист погиб при восхождении на пик Абая. Труп обнаружили в Чертовом ущелье.
Традиционный криминальный дайджест недели:
Расскажем о делах в омском арбитраже. За июль поступило 895 дел. Сумма финансовых претензий по самым крупным из них превысила 490 млн рублей. Подробности:
И еще немного о преступлениях. Пенсионер не выдержал шума буйной молодежи под окнами. Он выстрелил в компанию из ружья. Пострадали трое. Возбуждено уголовно дело. Ход расследования контролирует прокуратура.
ОмГТУ все чаще мелькает в судебных сводках. Действующий ректор Дмитрий Маевский ответит за мошенничество с научной работой. А профессор Владимир Юша получил 2,5 года условно по той же статье.
Неделя началась с новости о масштабном возгорании в селе Троицкое. Огонь охватил два строящихся дома, двухэтажку и вагон-бытовку. Спасатели работали всю ночь. Общая площадь пожара — 390 квадратных метров.
На следующий день в одном из ресторанов на улице Ленина загорелась электрощитовая. Гости и персонал эвакуировались. После происшествия «Розы-Морозы» объявили о временном закрытии на сутки.
10 августа — пожар в многоэтажке в Нефтяниках. Очаг возгорания находился на кухне одной из квартир. Эвакуировались 37 человек.
В выходные специалисты МЧС представили статистику по возгораниям из-за неосторожного курения. Цифры настораживают — смотрите сами.
Эта рубрика становится традиционной. Вторую неделю подряд метеорологи объявляли режим «черного неба». НМУ сопровождались многочисленными жалобами горожан. Несмотря на ситуацию, в региональном минприроды далеко не всегда находили превышения ПДК.
9 августа стало известно об избытке сероводорода в Нефтяниках. В семь раз выше нормы! На следующий день обстановка не изменилась, только больше накалялась. Омичи рассказывали о постоянной одышке, мигрени, тошноте.
Среди недели жителям региона представили отчет о выбросах за июль. Спойлер: ничего радостного там нет. Горожане начали привыкать к режиму НМУ после двух непрерывных недель действия. И вот уже двукратное превышение содержания хлорида водорода в воздухе никого не удивило.
В Роспотребнадзоре опубликовали советы: что делать в период «черного неба». Собрали рекомендации для горожан, сотрудников предприятий, промышленников и властей. И только в обед 11 августа на связь с омичами вышел министр экологии Илья Лобов. Цитируем: «Это не повод бежать за противогазом». В общем, тут лучше самим почитать:
А пока омичи свыкаются с вечными выбросами, эксперты намекают, что пора бы и о купании забыть. Очередной анализ воды на городских пляжах показал, какие паразиты обитают в Иртыше.
Стоило написать об уборке 40 тонн мусора после Дня города в Омске, как жалобы на свалки стали появляться с новой силой. Например, горожане сообщают о печальном состоянии Ново-южного кладбища, что на Черлакском тракте. На дорогах — огромные ямы, лужи, а мусорные баки завалены. Не лучше обстановка на озере Чередовое в Порт-Артуре. Там горы отходов, их никто не убирает и не вывозит.
Тем временем завершилась очередная судебная тяжба регоператора «Магнит» по поводу тарифа на вывоз мусора. Компании отказали в пересмотре решения о завышенных суммах.
Начнем с жалобы горожан на дорогу на улице Свободная. Вернее, на отсутствие дороги. Ее появления местные жители ждут уже лет десять. Обстановку на месте можно описать так: одна большая яма. Там и битый кирпич, и другие стройматериалы. Проехать почти невозможно.
Теперь к основной теме. Возле новостройки на 3-й Енисейской провалился грунт и асфальт. За объектом установили круглосуточное наблюдение. Омичи говорили о трещинах и ямах уже давно. Ситуацией занялась прокуратура. Необходимо выявить причины разрушения. На месте побывали мэр Сергей Шелест и прокурор Павел Попов, а также МЧС, правоохранители, управляющая компания, строители. Спустя сутки после происшествия на 3-ю Енисейскую вновь отправился корреспондент Города55. Увидел, что подпорные плиты отошли на полтора метра. Подробности:
Тем временем в Омске открыли движение по улице Тюменская. Это та самая, которая едва не сползла в реку. Дорога связывает центр с Фрунзенским мостом. Перекрыта была с начала мая. Сейчас там проведен временный ремонт.
Сначала расскажем про ошибки всевозможных подрядчиков. Контракт на реконструкцию троллейбусного депо на Ватутина расторгли. Подрядчиком была компания «Хатман Групп» из подмосковных Химок. Она не предоставила вовремя техническую документацию и результаты инженерных изысканий, тем самым нарушила сроки контракта. Теперь проект могут продлить на 2024 год.
Еще одна новость про странные действия подрядной организации. В Чкаловском поселке неправильно смонтировали остановочный павильон — задом наперед. В мэрии уже дали комментарий, говорят у рабочих сломался кран. Переделают.
Строителя школы в микрорайоне «Серебряный берег» оштрафовали на 15 миллионов рублей. Речь о компании «Капитал Развитие». Причина санкций — просрочка обязательств. Позже фирма объяснила срыв сроков. Виной всему ошибка проектировки.
Новости про старое здание кадетского корпуса. Экспертизу, которая разрешала застроить территорию, отозвали. Проект охранных зон будут дорабатывать. При этом стало известно, кто претендует на завидный участок. Это небезызвестная компания «Брусника». Все детали в материале ниже:
А пока вопросы по застройке решаются, из исторического здания пропадают… чугунные лестницы. Да, мы не опечатались. Полиция уже начала проверку.
Омичи заявили о нашествии… богомолов! Все чаще в регионе стали замечать зеленых насекомых. Нам в редакцию прислали фото.
А в выходные один из жителей города и вовсе обнаружил экзотического паука. Аргиопа Брюнниха обитает в теплых краях. Из-за окраса паука прозвали Билайном. Опасности для человека не представляет. Публикуем видеозапись.
Не про насекомых, но тоже о фауне. В воскресенье к нам в редакцию обратился обеспокоенный посетитель Большереченского зоопарка. Прислал снимки лисы, которая выглядит больной и хромает.
Городу55 удалось узнать, что происходит с лисом. Ответ из Большереченского зоопарка можно прочитать тут.
Продолжаем следить за турниром в Сочи. 8 августа «Авангард» по буллитам уступил сборной России. Подробный репортаж с матча:
После игры об ошибках команды рассказал нападающий «ястребов» Денис Венгрыжановский.
Следующая и заключительная встреча прошла с «Адмиралом» из Владивостока. Омичи уверенно одержали победу. Финальный счет 5:2. Детали:
После турнира в команде сделали выводы, пояснил капитан Дамир Шарипзянов.
А пока хоккеисты возвращались в Омск, журналисты изучили зарплатную ведомость клубов КХЛ. Выяснилось, всего «ястребы» получат 793 миллиона. Открываем секреты: кто и сколько.
12 августа клуб расторг контракт с ассистентом генерального менеджера Рашидом Хабибулиным. В ноябре прошлого года его назначали генменеджером. Проработал в должности до конца апреля 2023-го.
Отголоски Дня города. В понедельник мы еще продолжали подводить итоги Дня города. Например, выяснили, сколько людней обратились за медицинской помощью, и по каким причинам. Представляем репортаж с одного из самых зрелищных событий прошлых выходных — турнира по силовому экстриму:
Очередное перекрытие дорог. Омский транспорт только оправился после Дня города, как вдруг — снова ограничение движения. 12 августа центр перекрыли из-за открытия аллеи олимпийцев. А еще из-за ШтормFestа. Ах да, и из-за Дня физкультурника пассажирский транспорт изменил маршрутные схемы. Гостей после многочисленных событий обещали развести по домам на дополнительных автобусах.
Открытие аллеи олимпийских чемпионов. Горожан приглашали на это мероприятие на набережную Оми в компанию именитых местных спортсменов. Правда, скульптуры раскритиковали еще до открытия. Не понравилось омичам ни место, ни внешний вид. Но торжественный праздник все же состоялся. Мы там тоже были. Держите репоротаж:
ШтормFest. На бесплатном концерте после фестиваля здорового образа жизни для омичей выступила группа Artik & Asti.
День физкультурника и День ВВС. Ночью 12 августа на колесе обозрения в парке «Вокруг света» зажглась праздничная иллюминация (у нас видео есть). Финал длинного и богатого на события выходного.