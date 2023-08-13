Курение убивает. Почти три десятка омичей погибли из-за сигарет

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
С начала 2023 года в Омской области произошло 149 пожаров из-за неосторожности при курении. Погибли 29 человек, 11 пострадали. Статистику приводит региональное МЧС.
Спасатели советуют отказаться от вредной привычки, в противном случае — соблюдать элементарные правила, как минимум — тушить окурки. Их нельзя бросать с балконов, окон, из автомобилей.
«Спиртное, сигареты и огонь — вещи опасные, а поэтому несовместимые. Часто курильщики гибнут, приняв алкоголь и уснув с сигаретой в руках», — отмечают специалисты.
Ранее мы рассказывали о подобных происшествиях: