Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:53

Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 03:53

Updated Сегодня, 03:53

иллюстрация

Курение убивает. Почти три десятка омичей погибли из-за сигарет

13 августа 2023, 03:53
Фото: 1MI
иллюстрация

Из-за курения сигарет погибли 29 омичей

Статистику происшествий привели в МЧС.

С начала 2023 года в Омской области произошло 149 пожаров из-за неосторожности при курении. Погибли 29 человек, 11 пострадали. Статистику приводит региональное МЧС.

Спасатели советуют отказаться от вредной привычки, в противном случае — соблюдать элементарные правила, как минимум — тушить окурки. Их нельзя бросать с балконов, окон, из автомобилей.

«Спиртное, сигареты и огонь — вещи опасные, а поэтому несовместимые. Часто курильщики гибнут, приняв алкоголь и уснув с сигаретой в руках», — отмечают специалисты.

Ранее мы рассказывали о подобных происшествиях:

В Омской области за один день алкоголь и сигареты «убили» двух пенсионеров
Узнать подробнее
#Пожары#Смерть#ГУ МЧС по Омской области#Статистика#Происшествия#Общество#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Очереди к спортсменам и душевные воспоминания. В Омске открыли аллею олимпийцев
Вчера, 15:47
793 млн на всех. С какими зарплатами начнут новый сезон игроки омского «Авангарда»
Вчера, 08:01
Не прошло и двух месяцев. В убыточном омском ДОСААФ снова сменился председатель
Сегодня, 04:45
В конце августа в Омске навсегда закроется магазин OBI
Сегодня, 05:37
Подпорные плиты на месте обрушения парковки в Омске отошли на 1.5 метра
Вчера, 09:13
В Омске началась приватизация крупнейшего МП «Тепловая компания»
Сегодня, 05:24