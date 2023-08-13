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иллюстрация

Из резервного фонда Омской области выделили 500 тысяч на туристический инвентарь

13 августа 2023, 06:54
Фото: 1MI
иллюстрация
Инвентарь нужен для палаточного лагеря Нововаршавского района.

На сайте облправительства опубликовано постановление от 10 августа за подписью врио губернатора региона Виталия Хоценко. Из резервного фонда выделяют средства.

Статья расходов: приобретение туристического инвентаря для палаточного лагеря «Лидер XXI века». Получатель — Нововаршавский район. Сумма — 500 тысяч рублей. В документе расходы названы «непредвиденными».

Необходимые документы минспорта предоставят минфину. Спустя месяц после получения субсидии положено предоставить отчет о целевом использовании денег. Контроль за исполнение постановления возложен на зампреда областного правительства Олега Зарембу.

Отметим, палаточный лагерь «Лидер XXI века» работает при межпоселенческом казенном учреждении «Центр по работе с детьми и молодёжью» Нововаршавского района. Вторая смена там прошла с 10 по 15 июля.

Напомним, ровно неделю назад мы рассказывали о выделении из резервного фонда почти шести миллионов рублей. Тогда деньги ушли на восстановление зданий школ и борьбу с пожарами.

Из резервного фонда омского правительства ушло почти 6 млн рублей. Объясняем, на что
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#Деньги#Правительство#Правительство Омской области#Резервный фонд#Лагерь#Дети#Экономика#Новости#Омская область#Нововаршавский район#Виталий Хоценко#Олег Заремба
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