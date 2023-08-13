Из резервного фонда Омской области выделили 500 тысяч на туристический инвентарь

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На сайте облправительства опубликовано постановление от 10 августа за подписью врио губернатора региона Виталия Хоценко. Из резервного фонда выделяют средства.
Статья расходов: приобретение туристического инвентаря для палаточного лагеря «Лидер XXI века». Получатель — Нововаршавский район. Сумма — 500 тысяч рублей. В документе расходы названы «непредвиденными».
Необходимые документы минспорта предоставят минфину. Спустя месяц после получения субсидии положено предоставить отчет о целевом использовании денег. Контроль за исполнение постановления возложен на зампреда областного правительства Олега Зарембу.
Отметим, палаточный лагерь «Лидер XXI века» работает при межпоселенческом казенном учреждении «Центр по работе с детьми и молодёжью» Нововаршавского района. Вторая смена там прошла с 10 по 15 июля.
Напомним, ровно неделю назад мы рассказывали о выделении из резервного фонда почти шести миллионов рублей. Тогда деньги ушли на восстановление зданий школ и борьбу с пожарами.