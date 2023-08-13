Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:14

Published Сегодня, 03:14

Modified Сегодня, 03:14

Updated Сегодня, 03:14

иллюстрация

Два в одном. На колесе обозрения появились поздравления для омичей

13 августа 2023, 03:14
Фото: 1MI
иллюстрация

В День физкультурника на омском колесе обозрения запустили праздничную иллюминацию

Бегущая строка сменилась иллюминацией салюта, медали и флага РФ.

12 августа в России отмечаются День физкультурника и День военно-воздушных сил РФ. Ночью поздравление появилось на колесе обозрения в парке «Вокруг Света».

Сначала включилась бегущая строка: «С днем физкультурника! С Днём ВВС РФ!». Затем колесо остановилось. На нем запустили иллюминацию в виде медали, флага России и праздничного салюта.

Видеозапись происходящего представили в пресс-службе парка.

иллюминация на колесе обозрения
Видео: парк Вокруг Света

Напомним, 12 августа в Омске на набережной Оми открылась аллея олимпийских чемпионов. Мы рассказывали, как это было:

Очереди к спортсменам и душевные воспоминания. В Омске открыли аллею олимпийцев
Узнать подробнее
#Салют#Праздник#Колесо обозрения#Парк#Общество#Город#Новости#Омск#Видео
Подпишитесь
Очереди к спортсменам и душевные воспоминания. В Омске открыли аллею олимпийцев
Вчера, 15:47
793 млн на всех. С какими зарплатами начнут новый сезон игроки омского «Авангарда»
Вчера, 08:01
Не прошло и двух месяцев. В убыточном омском ДОСААФ снова сменился председатель
Сегодня, 04:45
В конце августа в Омске навсегда закроется магазин OBI
Сегодня, 05:37
Подпорные плиты на месте обрушения парковки в Омске отошли на 1.5 метра
Вчера, 09:13
В Омске началась приватизация крупнейшего МП «Тепловая компания»
Сегодня, 05:24