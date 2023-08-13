Два в одном. На колесе обозрения появились поздравления для омичей

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
12 августа в России отмечаются День физкультурника и День военно-воздушных сил РФ. Ночью поздравление появилось на колесе обозрения в парке «Вокруг Света».
Сначала включилась бегущая строка: «С днем физкультурника! С Днём ВВС РФ!». Затем колесо остановилось. На нем запустили иллюминацию в виде медали, флага России и праздничного салюта.
Видеозапись происходящего представили в пресс-службе парка.
Напомним, 12 августа в Омске на набережной Оми открылась аллея олимпийских чемпионов. Мы рассказывали, как это было: