Дела сердечные. Более 3,5 тыс омичей обратились в сосудистые центры

Также появилось борудование для проведения внутрисердечного электрофизиологического исследования. Это инвазивная методика, проводится под контролем рентгена, позволяет выяснить, где именно есть нарушения ритма сердца. В сосудистом центре также начали проводить эндоваскулярную тромбоэкстакцию — метод лечения пациентов с ишемическим инсультом.