Дела сердечные. Более 3,5 тыс омичей обратились в сосудистые центры

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
За первую половину 2023 года помощь в региональных сосудистых центрах получили более 3,5 омичей с сердечно-сосудистыми патологиями. Статистику представили в областном минздраве.
Центры сейчас открыты на базе БСМП-1, кардиологического диспансера и Областной клинической больницы. Там есть высококлассное оборудование. Врачи из БСМП-1, например, проводят стентирование коронарных артерий при инфарктах миокарда, занимаются имплантацией кардиостимуляторов.
Также появилось борудование для проведения внутрисердечного электрофизиологического исследования. Это инвазивная методика, проводится под контролем рентгена, позволяет выяснить, где именно есть нарушения ритма сердца. В сосудистом центре также начали проводить эндоваскулярную тромбоэкстакцию — метод лечения пациентов с ишемическим инсультом.
На базе ОКБ действуют отделения неотложной помощи, а также кардиохирургическое, сосудистой хирургии, рентгенохирургических методов диагностики и лечения, нейрохирургическое. Сосудистые хирурги круглосуточно оказывают помощь пациентам на выездах, жителям Омска и районов области.
Всего в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за четыре года закуплено 580 единиц медоборудования. Общая стоимость — более 700 миллионов рублей.