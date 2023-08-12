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Застройщик школы в Омске объяснил срыв сроков возведения объекта ошибкой проектировки

Застройщик школы в Омске объяснил срыв сроков возведения объекта ошибкой проектировки

12 августа 2023, 03:02
Фото: Капитал Развитие
Компания отстает от графика на два месяца.

Компания «Капитал Развитие», занимающаяся возведением школы в микрорайоне «Серебряный берег», отчиталась о ходе работ. Ранее фирму оштрафовали на 15 млн рублей за срыв сроков строительства. В организации Городу55 рассказали о причинах отставания.

«Изначально разработчиком проекта была допущена ошибка в геологических изысканиях. В связи с этим не были учтены дополнительные демонтажные работы, которые вскрылись нами при раскопке котлована. Пришлось вывозить старые железобетонные конструкции бывшего оборонного завода, это заняло 4 месяца», — сообщила генеральный директор строительной фирмы Наталья Черепанова.

Отметим, что объект проектировала ижевская фирма «ПФ ЗСК-Проект».

В организации рассказали, что к настоящему времени под будущее здание подготовлен котлован, забиты все сваи, рабочие возводят стены подвалов и перекрытия подвальных помещений. Также строители прокладывают наружные коммуникации.

«Стены и перекрытия первого этажа будут готовы к началу октября 2023 года, а к концу декабря крышу всего здания покроют кровлей. „Капитал Развитие“ обязуется закончить строительство и сдать в эксплуатацию готовую школу в июне 2024 года. Сейчас строительные работы отстают от намеченного графика на два месяца, однако уже к октябрю 2023 года компания планирует наверстать упущенное», — объяснил подрядчик.

Чтобы войти в график, компания планирует увеличить количество рабочих на объекте. Сейчас на стройке трудятся около 100 человек и 15 единиц техники. До конца месяца собираются привлечь еще 50 рабочих.

Здание школы рассчитано на 1100 учеников. Стоимость работ составляет 1,2 млрд рублей. Этот же подрядчик строит школу в микрорайоне «Ясная Поляна».

Ранее мэр Омска Сергей Шелест заявил, что «подрядчик или выполнит свои обязательства, или вынужден будет уйти с репутационными и материальными потерями в виде штрафных санкций».

Строителя школы в микрорайоне «Серебряный берег» оштрафовали на 15 млн рублей
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Город#Строительство#Школа#Омская школа#Застройщик
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