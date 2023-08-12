Застройщик школы в Омске объяснил срыв сроков возведения объекта ошибкой проектировки

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:50
Updated Сегодня, 03:50
Компания «Капитал Развитие», занимающаяся возведением школы в микрорайоне «Серебряный берег», отчиталась о ходе работ. Ранее фирму оштрафовали на 15 млн рублей за срыв сроков строительства. В организации Городу55 рассказали о причинах отставания.
«Изначально разработчиком проекта была допущена ошибка в геологических изысканиях. В связи с этим не были учтены дополнительные демонтажные работы, которые вскрылись нами при раскопке котлована. Пришлось вывозить старые железобетонные конструкции бывшего оборонного завода, это заняло 4 месяца», — сообщила генеральный директор строительной фирмы Наталья Черепанова.
Отметим, что объект проектировала ижевская фирма «ПФ ЗСК-Проект».
В организации рассказали, что к настоящему времени под будущее здание подготовлен котлован, забиты все сваи, рабочие возводят стены подвалов и перекрытия подвальных помещений. Также строители прокладывают наружные коммуникации.
«Стены и перекрытия первого этажа будут готовы к началу октября 2023 года, а к концу декабря крышу всего здания покроют кровлей. „Капитал Развитие“ обязуется закончить строительство и сдать в эксплуатацию готовую школу в июне 2024 года. Сейчас строительные работы отстают от намеченного графика на два месяца, однако уже к октябрю 2023 года компания планирует наверстать упущенное», — объяснил подрядчик.
Чтобы войти в график, компания планирует увеличить количество рабочих на объекте. Сейчас на стройке трудятся около 100 человек и 15 единиц техники. До конца месяца собираются привлечь еще 50 рабочих.
Здание школы рассчитано на 1100 учеников. Стоимость работ составляет 1,2 млрд рублей. Этот же подрядчик строит школу в микрорайоне «Ясная Поляна».
Ранее мэр Омска Сергей Шелест заявил, что «подрядчик или выполнит свои обязательства, или вынужден будет уйти с репутационными и материальными потерями в виде штрафных санкций».