«Вы почему такие свиньи?». Омичи рассказали о свалке на озере Чередовое

Жители Омска рассказали о свалке на озере Чередовое в Порт-Артуре. Отдыхающие оставляют после себя пустые бутылки, пакеты и прочую тару. Возле озера местами можно обнаружить горы мусора. Пост с жалобой появился сегодня, 12 августа, в паблике «Омск ВК».