Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Иллюстрация

«Вы почему такие свиньи?». Омичи рассказали о свалке на озере Чередовое

12 августа 2023, 06:55
Фото: 1MI
Иллюстрация

Жители Омска рассказали о свалке на озере Чередовое в Порт-Артуре

Местные сообщают, что мусор с территории не вывозят.

Жители Омска рассказали о свалке на озере Чередовое в Порт-Артуре. Отдыхающие оставляют после себя пустые бутылки, пакеты и прочую тару. Возле озера местами можно обнаружить горы мусора. Пост с жалобой появился сегодня, 12 августа, в паблике «Омск ВК».

«Вы почему такие свиньи? Озеро Чередовое. Вам приятно потом в этой горе мусора отдыхать? А также вопрос к администрации: почему мусор не вывозят вообще?» — написал гневный комментарий омич, пожелавший остаться анонимным, и приложил фотографии с озера.
СкриншотСкриншот
СкриншотСкриншот
СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Омск ВК

Ранее в редакцию Города55 обратился омич с жалобой на состояние Ново-южного кладбища. Дорога к мемориальному комплексу разбита, а мусор с территории вывозят крайне редко.

Грязь и горы мусора. Омичи рассказали о состоянии Ново-южного кладбища
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Общество#Город#Озеро#Порт-Артур#Чередовое#Мусор#Свалка#Несанкционированная свалка#Омск#Омская область
Подпишитесь
«Брусника» положила глаз. Стал известен инвестор застройки Омского кадетского корпуса
Вчера, 08:49
Застройщик школы в Омске объяснил срыв сроков возведения объекта ошибкой проектировки
Сегодня, 03:02
Не идут на контакт. Тюменцы хотят построить две высотки в Омске на улице Масленникова
Сегодня, 05:08
По кличке Билайн. Омичи обнаружили необычного паука, обитающего в южных краях
Сегодня, 05:44
В Омске открыли движение по дороге, которая едва не сползла в реку
Сегодня, 05:05
Тело нашли в Чертовом ущелье. В Казахстане погиб альпинист из Омска
Сегодня, 06:22