«Вы почему такие свиньи?». Омичи рассказали о свалке на озере Чередовое

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
Жители Омска рассказали о свалке на озере Чередовое в Порт-Артуре. Отдыхающие оставляют после себя пустые бутылки, пакеты и прочую тару. Возле озера местами можно обнаружить горы мусора. Пост с жалобой появился сегодня, 12 августа, в паблике «Омск ВК».
«Вы почему такие свиньи? Озеро Чередовое. Вам приятно потом в этой горе мусора отдыхать? А также вопрос к администрации: почему мусор не вывозят вообще?» — написал гневный комментарий омич, пожелавший остаться анонимным, и приложил фотографии с озера.
Ранее в редакцию Города55 обратился омич с жалобой на состояние Ново-южного кладбища. Дорога к мемориальному комплексу разбита, а мусор с территории вывозят крайне редко.