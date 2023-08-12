Тело нашли в Чертовом ущелье. В Казахстане погиб альпинист из Омска

Альпинист в одиночку собирался совершить восхождение по маршруту Шымбулак — перевал Талгарский (3163 метра) — ледник Богдановича (3500 метров) — пик Абая (4010 метров). Олег Иванов планировал вернуться тем же вечером. Когда он не вышел на связь, на поиски омича отправились спасатели и волонтеры, сообщает казахстанское издание «Время».