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Тело нашли в Чертовом ущелье. В Казахстане погиб альпинист из Омска

12 августа 2023, 06:22
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омский альпинист погиб во время восхождения на гору в Казахстане

У Олега Иванова остался 12-летний сын.

В Казахстане при восхождении на пик Абая погиб 39-летний альпинист из Омска Олег Иванов. Он вышел в горы 5 августа. В среду, 9 августа, тело альпиниста обнаружили в Чертовом ущелье под ледником пика Абая, сообщили в группе «Федерация альпинизма Омска».

Альпинист в одиночку собирался совершить восхождение по маршруту Шымбулак — перевал Талгарский (3163 метра) — ледник Богдановича (3500 метров) — пик Абая (4010 метров). Олег Иванов планировал вернуться тем же вечером. Когда он не вышел на связь, на поиски омича отправились спасатели и волонтеры, сообщает казахстанское издание «Время».

У альпиниста остался 12-летний сын.

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#Евгений Игишев#Погиб#Альпинист#Гора#Казахстан#Ущелье#Ледник#Происшествия#Омская область#Омск
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