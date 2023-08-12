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Published Сегодня, 09:13

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На месте ЧП идут восстановительные работы

Подпорные плиты на месте обрушения парковки в Омске отошли на 1.5 метра

12 августа 2023, 09:13
Фото: Город55
На месте ЧП идут восстановительные работы
Сейчас на месте ЧП продолжается выемка грунта, видимо, чтобы понять масштаб происшествия.

В Омске на месте просадки парковки у дома по улице 3-й Енисейской, 28/1 продолжаются некие работы в составе одного экскаватора. Сие действо посетил корреспондент Города55 и оценил масштаб проблемы.

На вечер пятницы, 11 августа, на месте происшествия можно было заметить одинокий экскаватор, который продолжает вынимать грунт с проблемного участка. На данный момент глубина этих раскопок ушла вниз примерно на 3-4 метра.

Подпорные плиты ушли вниз и в сторонуПодпорные плиты ушли вниз и в сторону
Подпорные плиты ушли вниз и в сторону
Фото: Город55

Собственно, эти работы и «обнажили» всю беду этого инцидента, — невооруженным взглядом заметно, что в некоторых местах подпорные плиты ушли вниз и в сторону примерно на 1.5-2 метра.

Плиты и блоки разошлись сразу в нескольких местахПлиты и блоки разошлись сразу в нескольких местах
Плиты и блоки разошлись сразу в нескольких местах
Фото: Город55

Сейчас их временно укрепили грунтом, — попросту нагребли земли и глины, дабы эти конструкции совсем не ушли на дно. Вопрос — поможет ли?

Чтобы площадка совсем не сползла ее укрепили грунтомЧтобы площадка совсем не сползла ее укрепили грунтом
Чтобы площадка совсем не сползла ее укрепили грунтом
Фото: Город55

Судя по масштабу работ, застройщику придется укреплять, переделывать, а то и вовсе — возводить заново всю парковку. Однако главный вопрос всех этих работ, — что с фундаментом дома, пока не ясен.

Примерно 100 метров парковки сползло внизПримерно 100 метров парковки сползло вниз
Примерно 100 метров парковки сползло вниз
Фото: Город55

Напомним, что об обвале и просадке этой парковке начали говорить еще в начале июля, аккурат после массивных дождей. В минувший четверг место ЧП посетил мэр Омска Сергей Шелест и силовики, которые пообещали, что в случае необходимости, новостройка в экстренном порядке будет расселена.

«Сползает в овраг». В Омске у многоэтажки на 3-й Енисейской обвалился грунт
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Не исключено. что эту новостройку могут расселить
Видео: Город55
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