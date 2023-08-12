Подпорные плиты на месте обрушения парковки в Омске отошли на 1.5 метра

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В Омске на месте просадки парковки у дома по улице 3-й Енисейской, 28/1 продолжаются некие работы в составе одного экскаватора. Сие действо посетил корреспондент Города55 и оценил масштаб проблемы.
На вечер пятницы, 11 августа, на месте происшествия можно было заметить одинокий экскаватор, который продолжает вынимать грунт с проблемного участка. На данный момент глубина этих раскопок ушла вниз примерно на 3-4 метра.
Собственно, эти работы и «обнажили» всю беду этого инцидента, — невооруженным взглядом заметно, что в некоторых местах подпорные плиты ушли вниз и в сторону примерно на 1.5-2 метра.
Сейчас их временно укрепили грунтом, — попросту нагребли земли и глины, дабы эти конструкции совсем не ушли на дно. Вопрос — поможет ли?
Судя по масштабу работ, застройщику придется укреплять, переделывать, а то и вовсе — возводить заново всю парковку. Однако главный вопрос всех этих работ, — что с фундаментом дома, пока не ясен.
Напомним, что об обвале и просадке этой парковке начали говорить еще в начале июля, аккурат после массивных дождей. В минувший четверг место ЧП посетил мэр Омска Сергей Шелест и силовики, которые пообещали, что в случае необходимости, новостройка в экстренном порядке будет расселена.