Подпорные плиты на месте обрушения парковки в Омске отошли на 1.5 метра

Напомним, что об обвале и просадке этой парковке начали говорить еще в начале июля, аккурат после массивных дождей. В минувший четверг место ЧП посетил мэр Омска Сергей Шелест и силовики, которые пообещали, что в случае необходимости, новостройка в экстренном порядке будет расселена.