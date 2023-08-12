Перевернулась лодка. В Омской области утонул 76-летний рыбак

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Published Сегодня, 03:43
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Вчера, 11 августа, в Саргатском районе утонул 76-летний мужчина, сообщили в пресс-службе омской полиции. Трагедия произошла на озере Кузенкуль.
Во время рыбалки, лодка, в которой находился мужчина, перевернулась. Он упал в воду, а выбраться не смог. Тело погибшего извлечено из воды.
Полицейские и следком проводят проверку по факту происшествия.
В Усть-Ишимском районе Омской области в минувший понедельник, 7 августа, также утонул мужчина. Он рыбачил на реке Кайсушка.