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Перевернулась лодка. В Омской области утонул 76-летний рыбак

12 августа 2023, 03:43
Фото: 1MI
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В Омской области мужчина перевернулся на лодке и утонул

Трагедия произошла на озере Кузенкуль.

Вчера, 11 августа, в Саргатском районе утонул 76-летний мужчина, сообщили в пресс-службе омской полиции. Трагедия произошла на озере Кузенкуль.

Во время рыбалки, лодка, в которой находился мужчина, перевернулась. Он упал в воду, а выбраться не смог. Тело погибшего извлечено из воды.

Полицейские и следком проводят проверку по факту происшествия.

В Усть-Ишимском районе Омской области в минувший понедельник, 7 августа, также утонул мужчина. Он рыбачил на реке Кайсушка.

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