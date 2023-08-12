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Омский «Авангард» расторг контракт с ассистентом генменеджера Хабибулиным

Омский «Авангард» расторг контракт с ассистентом генменеджера Хабибулиным

12 августа 2023, 12:15
О причинах разрыва трудового договора не сообщается.

Хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт с ассистентом генерального менеджера Рашидом Хабибулиным. Об этом сообщили сегодня, 12 августа, в социальных сетях команды. Причина расторжения договора не называется.

«Клуб благодарит Рашида Мулахмедовича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в соцсетях «Авангарда».

Рашид Хабибулин был назначен на должность генерального менеджера «ястребов» в ноябре 2022 года. В конце апреля нынешнего года на этом посту его сменил экс-нападающий «Авангарда» Антон Курьянов, а Хабибулин стал ассистентом.

В начале июня еще один ассистент генменеджера Юрий Кузьменков ушел с должности по истечению срока контракта.

Истек срок. Один из ассистентов генменеджера «Авангарда» Курьянова покинул свой пост
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#Евгений Игишев#Омск#Хоккей#Авангард хоккей#Авангард#Рашид Хабибулин#Спорт#Омская область
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