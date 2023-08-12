Омский «Авангард» расторг контракт с ассистентом генменеджера Хабибулиным

Рашид Хабибулин был назначен на должность генерального менеджера «ястребов» в ноябре 2022 года. В конце апреля нынешнего года на этом посту его сменил экс-нападающий «Авангарда» Антон Курьянов, а Хабибулин стал ассистентом.