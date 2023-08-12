Омский «Авангард» расторг контракт с ассистентом генменеджера Хабибулиным

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт с ассистентом генерального менеджера Рашидом Хабибулиным. Об этом сообщили сегодня, 12 августа, в социальных сетях команды. Причина расторжения договора не называется.
«Клуб благодарит Рашида Мулахмедовича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в соцсетях «Авангарда».
Рашид Хабибулин был назначен на должность генерального менеджера «ястребов» в ноябре 2022 года. В конце апреля нынешнего года на этом посту его сменил экс-нападающий «Авангарда» Антон Курьянов, а Хабибулин стал ассистентом.
В начале июня еще один ассистент генменеджера Юрий Кузьменков ушел с должности по истечению срока контракта.