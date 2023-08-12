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Published Сегодня, 09:02

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Updated Сегодня, 09:04

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Обрушатся ливни. Омичей предупредили о сильных дождях

12 августа 2023, 09:02
Фото: 1MI
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В Омскую область в ближайшие дни придут сильные дожди

Температура воздуха будет на 4-6 градусов ниже нормы.

В Омскую область в ближайшие дни придут сильные дожди. Ливни также ожидаются еще в 13 регионах России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд изданию «ТАСС».

«Совершенно некомфортная погода будет в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае — там температура [будет] 14-20 градусов максимальная. Это на 4-6 градусов ниже нормы. Кроме того, там везде будут интенсивные дожди», — сообщил Вильфанд.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, 13 августа ночью без существенных осадков, днем местами слабый дождь. Температура ночью составит +3…+8°, местами в приземном слое заморозки -0…-2°. Днем воздух прогреется до +13…+18°.

В начале следующей недели существенных изменений в погоде не ожидается.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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#Евгений Игишев#Погода#Дождь#Ливень#Гидрометцентр#Роман Вильфанд#Обь-Иртышское УГМС#Омск#Омская область
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