Обрушатся ливни. Омичей предупредили о сильных дождях

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В Омскую область в ближайшие дни придут сильные дожди. Ливни также ожидаются еще в 13 регионах России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд изданию «ТАСС».
«Совершенно некомфортная погода будет в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае — там температура [будет] 14-20 градусов максимальная. Это на 4-6 градусов ниже нормы. Кроме того, там везде будут интенсивные дожди», — сообщил Вильфанд.
По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, 13 августа ночью без существенных осадков, днем местами слабый дождь. Температура ночью составит +3…+8°, местами в приземном слое заморозки -0…-2°. Днем воздух прогреется до +13…+18°.
В начале следующей недели существенных изменений в погоде не ожидается.