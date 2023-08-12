Не идут на контакт. Тюменцы хотят построить две высотки в Омске на улице Масленникова

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
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Updated Сегодня, 05:32
В конце июля стало известно, что тюменский девелопер «Оскар» будет строить жилье на пересечении улиц Жукова, Масленникова, Пушкина и Разина в Центральном округе Омска. На заседании Союза архитекторов Омской области главный архитектор города Роман Воробьев раскрыл подробности строительства.
Ранее участок с кадастровым номером 55:36:090107:7839 был заброшен. Как выяснил Город55, эта земля ООО «Оскар» досталась после личной встречи тюменского депутата облдумы Владимира Пискайкина, занимавшего в тот момент пост губернатора Омской области Александра Буркова и избиравшегося в Госдуму от нескольких регионов Александра Ремезкова. К слову, Владимир Пискайкин был одним из учредителей компании с апреля 2022-го по май 2023 года. А мае новым учредителем «Оскара» стал сын Александра Ремезкова — Степан Ремезков, отучившийся в военном колледже на офицера армии США.
По словам Романа Воробьева строить на углу Жукова и Масленникова тюменцы собираются два 15-этажных дома. Проект, подготовленный в 2021 году «Архитектурной группой ДНК» по заказу АО «Ньютон», это подтверждает.
«Неделю назад компания зашла за разрешением на строительство, но получила отказ. Там были основания по техническим условиям, по земельным вопросам не все решено, и сомнения вызывали спецтехусловия, которые были представлены в пояснительной записке», — отметил Роман Воробьев.
Застройщика при этом неоднократно просили выйти на градостроительный совет (а по правилам компания сама должна заявиться, нельзя заставить ее это сделать). Но он уточнил, что готов выполнить это только после получения разрешения на строительство, минимизировав тем самым свои риски. Последнюю неделю компания игнорирует звонки архитектора и не идет на контакт, зато снова обратилась за получением разрешения на стройку.
«Как они за неделю могли решить все вопросы и устранить замечания — непонятно», — добавил главный архитектор города.
Напомним, что ранее Город55 рассказывал о потенциальном инвесторе застройки территории пустующего Кадетского корпуса. Заинтересованной в этом оказалась компания «Брусника» из Екатеринбурга, но представленный застройщиком концепт пока вызвал много вопросов у архитекторов и находится на доработке.