Не идут на контакт. Тюменцы хотят построить две высотки в Омске на улице Масленникова

Застройщика при этом неоднократно просили выйти на градостроительный совет (а по правилам компания сама должна заявиться, нельзя заставить ее это сделать). Но он уточнил, что готов выполнить это только после получения разрешения на строительство, минимизировав тем самым свои риски. Последнюю неделю компания игнорирует звонки архитектора и не идет на контакт, зато снова обратилась за получением разрешения на стройку.