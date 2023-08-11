Жительницу Омской области посадили за убийство сожителя в Международный женский день

Суд установил, что 8 марта 2023 года в Крутинке, в одном из домов по улице Комсомольская, женщина в ходе ссоры ударила своего сожителя ножом в грудь. Удар повредил сердце и мужчина умер на месте. Отмечается, что в момент совершения преступления обвиняемая была в состоянии алкогольного опьянения.