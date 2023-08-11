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Жительницу Омской области посадили за убийство сожителя в Международный женский день

11 августа 2023, 05:09
Фото: 1MI
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Приговор ранее не судимой 34-летней женщине вынес Крутинский районный суд.

Суд установил, что 8 марта 2023 года в Крутинке, в одном из домов по улице Комсомольская, женщина в ходе ссоры ударила своего сожителя ножом в грудь. Удар повредил сердце и мужчина умер на месте. Отмечается, что в момент совершения преступления обвиняемая была в состоянии алкогольного опьянения.

После убийства, женщина выбросила нож в выгребную яму уличного туалета.

Вину в совершении преступления она признала и раскаялась, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя — прокурора района Валерия Лабзова, назначил ей наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также женщина должна выплатить моральную компенсацию в размере 1 млн рублей матери погибшего.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Преступление#Убийство#Убийца#Смерть#Сожители#Ножевое ранение#Удар ножом#Нож#Суд#Приговор#Приговор суда
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