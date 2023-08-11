Жительницу Омской области посадили за убийство сожителя в Международный женский день

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Суд установил, что 8 марта 2023 года в Крутинке, в одном из домов по улице Комсомольская, женщина в ходе ссоры ударила своего сожителя ножом в грудь. Удар повредил сердце и мужчина умер на месте. Отмечается, что в момент совершения преступления обвиняемая была в состоянии алкогольного опьянения.
После убийства, женщина выбросила нож в выгребную яму уличного туалета.
Вину в совершении преступления она признала и раскаялась, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
Суд, с учетом позиции государственного обвинителя — прокурора района Валерия Лабзова, назначил ей наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также женщина должна выплатить моральную компенсацию в размере 1 млн рублей матери погибшего.