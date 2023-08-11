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Внимание, розыск! Злоумышленник украл с карты молодой омички больше 6 тысяч рублей

11 августа 2023, 08:28
Фото: 1MI
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Омские полицейские разыскивают подозреваемого, укравшего деньги с чужой карты

Подозреваемый закупился алкоголем за чужой счет.

Омские полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в краже денег с чужой карты. С заявлением в правоохранительные органы обратилась 19-летняя девушка, сообщили сегодня, 11 августа, в пресс-службе регионального УМВД.

Омичка рассказал, что обнаружила пропажу банковской карты, а после ей стали приходить сообщения о списании денег. Под подозрения попал мужчина, он рассчитывался картой потерпевшей в супермаркете на улице Суворова. Злоумышленник приобрел за чужой счет алкоголь на сумму 6360 рублей.

Подозреваемый попал на запись камер видеонаблюдения. Полицейские, просят всех, кто узнал мужчину на видео, позвонить по телефонам: 79-35-02, 8-923-677-33-53 или 102.

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#Евгений Игишев#Кража#Кража денег#Банковская карта#Общество#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область#Розыск#Видео
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