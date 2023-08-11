Внимание, розыск! Злоумышленник украл с карты молодой омички больше 6 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Омские полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в краже денег с чужой карты. С заявлением в правоохранительные органы обратилась 19-летняя девушка, сообщили сегодня, 11 августа, в пресс-службе регионального УМВД.
Омичка рассказал, что обнаружила пропажу банковской карты, а после ей стали приходить сообщения о списании денег. Под подозрения попал мужчина, он рассчитывался картой потерпевшей в супермаркете на улице Суворова. Злоумышленник приобрел за чужой счет алкоголь на сумму 6360 рублей.
Подозреваемый попал на запись камер видеонаблюдения. Полицейские, просят всех, кто узнал мужчину на видео, позвонить по телефонам: 79-35-02, 8-923-677-33-53 или 102.