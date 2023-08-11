Внимание, розыск! Злоумышленник украл с карты молодой омички больше 6 тысяч рублей

Омичка рассказал, что обнаружила пропажу банковской карты, а после ей стали приходить сообщения о списании денег. Под подозрения попал мужчина, он рассчитывался картой потерпевшей в супермаркете на улице Суворова. Злоумышленник приобрел за чужой счет алкоголь на сумму 6360 рублей.