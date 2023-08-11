В центре Омска жилые дома и административные здания на один день останутся без воды

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В следующую субботу, 19 августа, в центре Омска отключат холодную воду. Как сообщается на сайте «Росводоканала», рабочие будут ремонтировать водопровод на улице Краснофлотской.
Под отключение с 11:00 до 17:00 попадут следующие дома:
Ул. Гагарина, 32/1;
Ул. Краснофлотская, 33; 33/1, 24, 8, 15;
Ул. Гагарина, 28, 8/2;
Ул. К. Либкнехта, 33, 35;
Ул. Газетный переулок, 1, 3, 6, 6а, 6/1;
Ул. Сенная, 22, 23, 28, 30, 33, 34, 35, 38, 40;
Ул. Щербанева, 35;
Ул. Чехова, 3.
В «Росводоканале» просят омичей запастись водой.
Ранее Город55 рассказывал об отключениях воды в других районах Омска: