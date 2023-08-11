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Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Иллюстрация

В центре Омска жилые дома и административные здания на один день останутся без воды

11 августа 2023, 10:50
Фото: 1MI
Иллюстрация
На участке будут ремонтировать водопровод.

В следующую субботу, 19 августа, в центре Омска отключат холодную воду. Как сообщается на сайте «Росводоканала», рабочие будут ремонтировать водопровод на улице Краснофлотской.

Под отключение с 11:00 до 17:00 попадут следующие дома:

Ул. Гагарина, 32/1;
Ул. Краснофлотская, 33; 33/1, 24, 8, 15;
Ул. Гагарина, 28, 8/2;
Ул. К. Либкнехта, 33, 35;
Ул. Газетный переулок, 1, 3, 6, 6а, 6/1;
Ул. Сенная, 22, 23, 28, 30, 33, 34, 35, 38, 40;
Ул. Щербанева, 35;
Ул. Чехова, 3.

В «Росводоканале» просят омичей запастись водой.

Ранее Город55 рассказывал об отключениях воды в других районах Омска:

Омичей предупредили о массовых отключениях воды. Рассказываем, где это произойдет
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#Евгений Игишев#Росводоканал#Отключение#Отключение воды#Вода#Общество#Город#Омск#Омская область
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