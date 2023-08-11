В Омской области назначили первого замминистра региональной политики

Ранее Киселев трудился в региональном УМВД в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции. В 2017 году он был назначен советником губернатора Виктора Назарова. Последнее время Антон Киселев работал в компании «Россети», а теперь возвращается в областное правительство.