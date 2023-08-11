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В Омской области назначили первого замминистра региональной политики

11 августа 2023, 11:16
Фото: 1MI
Иллюстрация
Им стал Антон Киселев.

В Омской области первым заместителем министра региональной политики и массовых коммуникаций стал Антон Киселев. Указ о его назначении накануне, 10 августа, подписал врио губернатора Виталий Хоценко. Срок полномочий первого заместителя составит 1 год.

Антон Киселев займет место Анастасии Терпуговой, которая стала министром.

Ранее Киселев трудился в региональном УМВД в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции. В 2017 году он был назначен советником губернатора Виктора Назарова. Последнее время Антон Киселев работал в компании «Россети», а теперь возвращается в областное правительство.

Инсайд: новым перзамом министра региональной политики станет Антон Киселев
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#Евгений Игишев#Министр#Назначение#Назначение министр#Хоценко#Антон Киселев#Общество#Омск#Омская область
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