В Омской области назначили первого замминистра региональной политики

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В Омской области первым заместителем министра региональной политики и массовых коммуникаций стал Антон Киселев. Указ о его назначении накануне, 10 августа, подписал врио губернатора Виталий Хоценко. Срок полномочий первого заместителя составит 1 год.
Антон Киселев займет место Анастасии Терпуговой, которая стала министром.
Ранее Киселев трудился в региональном УМВД в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции. В 2017 году он был назначен советником губернатора Виктора Назарова. Последнее время Антон Киселев работал в компании «Россети», а теперь возвращается в областное правительство.