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Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

иллюстрация

В омском Роспотребнадзоре прокомментировали содержание хлорида водорода в воздухе

11 августа 2023, 08:53
Фото: Город55
иллюстрация
По информации ведомства, вредное вещество осело в двух городских округах из-за безветренной погоды.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали, что 9 августа в Октябрьском округе было превышено содержание хлорида водорода в 2,1 раза. Также ядовитое вещество зафиксировали в Советском округе (2,7 ПДК). Представители регионального Роспотребнадзора сделали уточнение по этому поводу.

«Исходя из имеющейся информации никаких нарушений производственных циклов, аварий, разливов в этот день не зафиксировано», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Роспотребнадзора, хлорид водорода скопился из-за неблагоприятных метеоусловий. Вредные примеси оседают в атмосферном воздухе в период безветренной погоды.

Как отмечают представители ведомства, это не повлияло на общий фон атмосферного воздуха. В данное время превышений предельно допустимой концентрации хлорида водорода нет. В Обь-Иртышском УГМС при этом вновь вводили режим НМУ. Он действовал до 11 часов сегодняшнего утра. Его объявляют каждый день, начиная с 27 июля.

Местным жителям в период НМУ советуют воздержаться от использования личных авто, не сжигать мусор, не гулять с детьми рядом с дорогами и вообще по возможности не находиться на улице.

Ранее Город55 писал о реакции глава омского минприроды Ильи Лобова на информацию о превышении предельно допустимой концентрации хлорида водорода.

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#Алина Ясинская#Экология#Обь-Иртышское УГМС#Новости#Омск#Омская область
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