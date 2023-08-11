В омском Роспотребнадзоре прокомментировали содержание хлорида водорода в воздухе

Как отмечают представители ведомства, это не повлияло на общий фон атмосферного воздуха. В данное время превышений предельно допустимой концентрации хлорида водорода нет. В Обь-Иртышском УГМС при этом вновь вводили режим НМУ. Он действовал до 11 часов сегодняшнего утра. Его объявляют каждый день, начиная с 27 июля.