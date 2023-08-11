В омском Роспотребнадзоре прокомментировали содержание хлорида водорода в воздухе

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
В Обь-Иртышском УГМС рассказали, что 9 августа в Октябрьском округе было превышено содержание хлорида водорода в 2,1 раза. Также ядовитое вещество зафиксировали в Советском округе (2,7 ПДК). Представители регионального Роспотребнадзора сделали уточнение по этому поводу.
«Исходя из имеющейся информации никаких нарушений производственных циклов, аварий, разливов в этот день не зафиксировано», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным Роспотребнадзора, хлорид водорода скопился из-за неблагоприятных метеоусловий. Вредные примеси оседают в атмосферном воздухе в период безветренной погоды.
Как отмечают представители ведомства, это не повлияло на общий фон атмосферного воздуха. В данное время превышений предельно допустимой концентрации хлорида водорода нет. В Обь-Иртышском УГМС при этом вновь вводили режим НМУ. Он действовал до 11 часов сегодняшнего утра. Его объявляют каждый день, начиная с 27 июля.
Местным жителям в период НМУ советуют воздержаться от использования личных авто, не сжигать мусор, не гулять с детьми рядом с дорогами и вообще по возможности не находиться на улице.
Ранее Город55 писал о реакции глава омского минприроды Ильи Лобова на информацию о превышении предельно допустимой концентрации хлорида водорода.