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Иллюстрация

В омском микрорайоне Береговой многоквартирный дом признали аварийным

11 августа 2023, 09:39
Фото: 1MI
Иллюстрация
Жильцов должны расселить до конца 2030 года.

В омском микрорайоне Береговой признали аварийным многоквартирный жилой дом № 62 по улице Косенкова. Согласно постановлению мэра города Сергея Шелеста от 9 августа, жильцов должны расселить до конца 2030 года, а здание снести. Контроль за исполнением документа возложили на заместителя градоначальника Михаила Веселева.

Также признали непригодным для проживания частный дом по адресу улица 19-я Линия, 201.

Ранее Город55 сообщал, что Омская область вошла в число трех регионов, в которых Правительство РФ профинансирует расселение аварийной недвижимости.

Правительство России расселит 442 жителя Омской области из аварийного жилья
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#Евгений Игишев#Аварийное жилье#Аварийный дом#Расселение#Мэр#Мэр Омска#Общество#Город#Омск#Омская область
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