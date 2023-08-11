В омском микрорайоне Береговой многоквартирный дом признали аварийным

В омском микрорайоне Береговой признали аварийным многоквартирный жилой дом № 62 по улице Косенкова. Согласно постановлению мэра города Сергея Шелеста от 9 августа, жильцов должны расселить до конца 2030 года, а здание снести. Контроль за исполнением документа возложили на заместителя градоначальника Михаила Веселева.