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В омском аэропорту продают бизнес-зал за 51,4 млн рублей

11 августа 2023, 05:40
Фото: Город55
Иллюстрация
Помещение площадью 300 квадратных метров находится в частной собственности.

В омском аэропорту выставили на продажу бизнес-зал. Согласно объявлению, площадь помещения составляет 300,7 квадратных метров. Зал расположен на втором этаже аэропорта, имеет отдельный вход из общей зоны ожидания. Стоимость готового бизнеса — 51,4 млн рублей.

Помещение и 2/25 доли земельного участка под зданием оформлены в частную собственность. Покупателю достанется 80,6% акций компании, владеющей бизнесом.

«Юридическое лицо действующее, без долгов (налоги, иные обязательства).
При наличии реальной заинтересованности могут быть рассмотрены иные варианты оформления сделки», — говорится в объявлении.

Судя по фотографиям в объявлении, зал укомплектован кожаными диванами и креслами, есть барная стойка со стульями.

Бизнес-зал принадлежит компании «Авиатранс». Руководителем фирмы является Екатерина Бер. Малое предприятие, зарегистрированное в 2000 году, занимается вспомогательной деятельностью, связанной с воздушным транспортом. Соучредителями фирмы являются Дмитрий Круглов, Андрей Похилюк и Иван Проничев. Им принадлежит по 33,3% доли в УК.

В терминале работает также второй бизнес-зал, принадлежащий омскому аэропорту.

Ранее Город55 сообщал, что в микрорайоне Прибрежный, по улице Крупской, 6к2, выставили на продажу трехэтажный торговый комплекс. Стоимость объекта — 90 млн рублей.

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#Евгений Игишев#Аэропорт#Омский аэропорт#Продажа бизнеса#Общество#Бизнес#Омск#Омская область
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