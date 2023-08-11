В омском аэропорту продают бизнес-зал за 51,4 млн рублей

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
В омском аэропорту выставили на продажу бизнес-зал. Согласно объявлению, площадь помещения составляет 300,7 квадратных метров. Зал расположен на втором этаже аэропорта, имеет отдельный вход из общей зоны ожидания. Стоимость готового бизнеса — 51,4 млн рублей.
Помещение и 2/25 доли земельного участка под зданием оформлены в частную собственность. Покупателю достанется 80,6% акций компании, владеющей бизнесом.
«Юридическое лицо действующее, без долгов (налоги, иные обязательства).
При наличии реальной заинтересованности могут быть рассмотрены иные варианты оформления сделки», — говорится в объявлении.
Судя по фотографиям в объявлении, зал укомплектован кожаными диванами и креслами, есть барная стойка со стульями.
Бизнес-зал принадлежит компании «Авиатранс». Руководителем фирмы является Екатерина Бер. Малое предприятие, зарегистрированное в 2000 году, занимается вспомогательной деятельностью, связанной с воздушным транспортом. Соучредителями фирмы являются Дмитрий Круглов, Андрей Похилюк и Иван Проничев. Им принадлежит по 33,3% доли в УК.
В терминале работает также второй бизнес-зал, принадлежащий омскому аэропорту.
Ранее Город55 сообщал, что в микрорайоне Прибрежный, по улице Крупской, 6к2, выставили на продажу трехэтажный торговый комплекс. Стоимость объекта — 90 млн рублей.