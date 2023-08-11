В омском аэропорту продают бизнес-зал за 51,4 млн рублей

Бизнес-зал принадлежит компании «Авиатранс». Руководителем фирмы является Екатерина Бер. Малое предприятие, зарегистрированное в 2000 году, занимается вспомогательной деятельностью, связанной с воздушным транспортом. Соучредителями фирмы являются Дмитрий Круглов, Андрей Похилюк и Иван Проничев. Им принадлежит по 33,3% доли в УК.