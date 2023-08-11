В Омске выпустили в Иртыш более 150 тысяч мальков осетра

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Published Сегодня, 08:51
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Участниками экологической акции стали волонтеры ОНПЗ, представители регионального минприроды и Управления Росрыболовства. Мероприятие прошло по программе социнвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
Перед выпуском в реку специалисты рыбзавода получили на мальков ветеринарное заключение. Их отпускают в свободное плавание по акватории через специальный нетравмирующий желоб.
«Перед нашим ведомством стоит задача по улучшению экологической ситуации на значимых водных пространствах, в частности, в Обь-Иртышском районе. Омский НПЗ занимается воспроизводством водных биоресурсов с 2017 года. Предприятие ответственно относится к сохранению биоразнообразия и поддержанию чистоты водного мира региона», — рассказал начальник Омского отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского ТУ Росрыболовства Вадим Дьяченко.
Отметим, что сибирский осетр, занесенный в Красную книгу РФ, крайне редко встречается в Иртыше. Чтобы восполнить популяцию осетра, мальков искусственно выращивают на рыбзаводе в специальных емкостях с иртышской водой. Со временем сибирский осетр может достигать веса в 100 кг. Но при выпуске мальки весят всего три грамма.
«Из года в год мы пополняем запасы рыбы ценных пород для восстановления популяции стерляди и осетра в сибирских реках. Природоохранная деятельность Омского НПЗ наряду с экоакциями включает модернизацию производства. Сейчас мы достраиваем инновационный комплекс водоочистки „Биосфера“, который обеспечит замкнутый цикл водопотребления на предприятии и на 70% снизит использование речной воды», — сообщил заместитель гендиректора Омского НПЗ Владимир Генералов.
Напомним, что площадку комплекса водоочистки «Биосфера» в этом году посетила вице-премьер Правительства РФ Виктория Абрамченко, которая в России курируют нацпроект «Экология». По словам Абрамченко, комплекс очистных сооружений «Биосфера» приводит фактически к другой культуре потребления и является важным экопроектом для отрасли.