В Омске выпустили в Иртыш более 150 тысяч мальков осетра

Отметим, что сибирский осетр, занесенный в Красную книгу РФ, крайне редко встречается в Иртыше. Чтобы восполнить популяцию осетра, мальков искусственно выращивают на рыбзаводе в специальных емкостях с иртышской водой. Со временем сибирский осетр может достигать веса в 100 кг. Но при выпуске мальки весят всего три грамма.