В Омске снова пытаются продать китайский недострой у «Зеленого острова»

Отметим, что последним владельцем недостроя было общество с ограниченной ответственностью «Восточное солнце», зарегистрированное в Калачинском районе. Учредителем компании до февраля 2022 года был У Цинлу из Китая. Теперь фирмой владеют У Нина Цин-Цюановна, У Алеся и У Анна.