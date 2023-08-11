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Published Сегодня, 05:11

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В Омске снова пытаются продать китайский недострой у «Зеленого острова»

В Омске снова пытаются продать китайский недострой у «Зеленого острова»

11 августа 2023, 05:11
Фото: Яндекс карты
Предыдущие шесть торгов признавались несостоявшимися.

Объект незавершенного строительства на улице 2-й Затонской, который в 2021 году по решению Арбитражного суда Омской области изъяли у компании «Восточное солнце» из-за затянутых сроков строительства, в очередной раз выставили на продажу.

Недострой находится на земельном участке с кадастровым номером 55:36:070107:3298, рядом с парком «Зеленый остров». На этот раз продать здание пытаются за 120,7 млн рублей, хотя в марте прошлого года цена, например, составляла 144 млн рублей.

Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты Омской области

В качестве задатка нужно будет внести 24,1 млн рублей. Итоги торгов планируют подвести 19 сентября.

Отметим, что последним владельцем недостроя было общество с ограниченной ответственностью «Восточное солнце», зарегистрированное в Калачинском районе. Учредителем компании до февраля 2022 года был У Цинлу из Китая. Теперь фирмой владеют У Нина Цин-Цюановна, У Алеся и У Анна.

Генподрядчиком на объекте значилось ООО «Сити-Строй» из Омска, владельцем которого является Шамиль Магомедов. В настоящий момент здание, общая площадь которого составляет 2450,9 кв. м, готово только на 55%.

«Омскоблгаз» продал еще не построенный объект за 180 млн рублей
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#Юлия Истомина#Продажа#Недострой#Долгострой#Недвижимость#Китай#Китайцы#Зеленый остров#Город#Бизнес#Новости#Омск
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