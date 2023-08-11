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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

иллюстрация

В Омске из-за Дня физкультурника изменят схемы движения автобусов

11 августа 2023, 12:48
Фото: Город55
иллюстрация
Это будет актуально на выходных.

В администрации Омска рассказали, что на ближайших выходных будут изменены маршруты общественного транспорта. Изменения вводятся в связи с проведением Дня физкультурника.

По измененным схемам с 06:00 11 августа до 15:00 часов 13 августа поедут:

  • Автобус № 73 с Красного Пути пойдет по Интернациональной и направо по Герцена, а далее по Ленина;
  • Автобусы № 94, 500, 503 с Красного Пути в сторону Амурского поселка поедут по Интернациональной, далее направо на Герцена и развернется в районе площади Победы. После поедут по утвержденным схемам, а в обратном направлении без изменения схем движения;
  • Автобус № 62 последует до площади Ленина и проедет по Карла Маркса, Лермонтова, Маршала Жукова, Думской, проспекту Карла Маркса и далее — по утвержденной схеме.

По измененным схемам с 10:00 до 16:00 часов 12 августа поедут:

  • Автобусы № 94, 500, 503 в сторону Амурского поселка они двинутся с моста имени 60-леттия Победы по Фрунзе. После остановки на «Ул. Тарская» транспорт повернет налево на Герцена и далее по утвержденной схеме. В обратном направлении они поедут без изменения схемы движения;
  • Автобус № 73 с Красного Пути поедет на Интернациональную, Гагарина, Комсомольский мост, проспект Карла Маркса, Лермонтова и Ленина;
  • Автобус № 34 с Герцена отправится по Фрунзе, Гусарова, Интернациональной и Герцена. Далее последует по утвержденной схеме. Посадка и высадка будет на остановках «Флагман» и «Ул. Фрунзе»;
  • Автобус № 25 с Гагарина будет курсировать по Комсомольскому мосту и поворачивать на Думскую, Пушкина, Лермонтова и проспект Карла Маркса. После он последует по Комсомольскому мосту, улицам Гагарина, Интернациональной, далее — по утвержденной схеме.

В пресс-службе администрации сообщают, что с 10:00 до 16:00 12 августа также будет закрыто движение всех видов транспорта на улицах Ленина, на участке от Короленко до площади Победы, и Партизанской, на участке от Таубе до Ленина.

Автобус № 73 в это время будут с Красного Пути следовать по Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту и проспекту Карла Маркса. Автобус № 62 поедет до остановки «Пл. Ленина» и далее по Карла Маркса, Лермонтова, Жукова, Думской, Карла Маркса. После этого он двинется по утвержденной схеме. Автобус № 25 с Гагарина поедет по Комсомольскому мосту, повернет налево на Думской, потом на Пушкина, Лермонтова, проспект Карла Маркса. Далее он отправится по Комсомольскому мосту, улицам Гагарина, Интернациональной и после — по утвержденной схеме.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Транспорт#Город#Схема движения#Схема проезда#Общественный транспорт
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