В Омске из-за Дня физкультурника изменят схемы движения автобусов

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В администрации Омска рассказали, что на ближайших выходных будут изменены маршруты общественного транспорта. Изменения вводятся в связи с проведением Дня физкультурника.
По измененным схемам с 06:00 11 августа до 15:00 часов 13 августа поедут:
По измененным схемам с 10:00 до 16:00 часов 12 августа поедут:
В пресс-службе администрации сообщают, что с 10:00 до 16:00 12 августа также будет закрыто движение всех видов транспорта на улицах Ленина, на участке от Короленко до площади Победы, и Партизанской, на участке от Таубе до Ленина.
Автобус № 73 в это время будут с Красного Пути следовать по Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту и проспекту Карла Маркса. Автобус № 62 поедет до остановки «Пл. Ленина» и далее по Карла Маркса, Лермонтова, Жукова, Думской, Карла Маркса. После этого он двинется по утвержденной схеме. Автобус № 25 с Гагарина поедет по Комсомольскому мосту, повернет налево на Думской, потом на Пушкина, Лермонтова, проспект Карла Маркса. Далее он отправится по Комсомольскому мосту, улицам Гагарина, Интернациональной и после — по утвержденной схеме.