В Омске из-за Дня физкультурника изменят схемы движения автобусов

Автобус № 73 в это время будут с Красного Пути следовать по Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту и проспекту Карла Маркса. Автобус № 62 поедет до остановки «Пл. Ленина» и далее по Карла Маркса, Лермонтова, Жукова, Думской, Карла Маркса. После этого он двинется по утвержденной схеме. Автобус № 25 с Гагарина поедет по Комсомольскому мосту, повернет налево на Думской, потом на Пушкина, Лермонтова, проспект Карла Маркса. Далее он отправится по Комсомольскому мосту, улицам Гагарина, Интернациональной и после — по утвержденной схеме.