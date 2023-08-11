Советы экстрасенса для подготовки к самому яркому звездопаду в этом году

Скоро россияне смогут наблюдать впечатляющее небесное явление — пик метеорного потока Персеиды. Жители всей страны смогут увидеть звездопад, но особенно красивым он станет в центральной России.