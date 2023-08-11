Советы экстрасенса для подготовки к самому яркому звездопаду в этом году

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Однако звездопад, подобно солнечным и лунным затмениям, оказывает сильное энергетическое воздействие и значительно влияет на жизни людей. Как объяснил в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» клинический психолог, экстрасенс Юлий Котов, космические потоки воздействуют на нашу духовную структуру.
«В связи с этим эмоции часто выходят из-под контроля и приводят к конфликтам и другим негативным моментам. Поэтому перед пиком метеорного потока я рекомендую уделить время себе», — отметил эксперт.
Пик метеорного потока Персеиды можно будет увидеть ночью 13 августа. До этого Котов советует россиянам заняться медитацией, йогой, молиться или даже сделать некую аскезу, например, отказаться от вредной пищи.
«Вечером, если будет возможность, можно встретить поток Персеиды, насладиться и загадать желание. Поскольку весь день мы придерживаемся аскезы, а потом приходим на звездный „парад“ и просим что-то, то мы легко можем получить то, чего хотели», — сказал экстрасенс.
Однако, по его словам, для исполнения задуманного необязательно непременно наблюдать звездопад: поток сам по себе окажет нужное воздействие на человека. Однако «зрительный контакт» конечно же усилит наши ощущения и станет дополнительным подтверждением скорого исполнения загаданных желаний.