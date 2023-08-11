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Published Сегодня, 07:13

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Некоторые богомолы как-будто специально позируют на камеру

«Скоро еще и не такое будет встречаться». Омичи рассказали о нашествии богомолов

11 августа 2023, 07:13
Фото: Дмитрий Рябишин / Предоставлено Городу55
Некоторые богомолы как-будто специально позируют на камеру

Жители Омской области рассказали о нашествии богомолов

Появление экзотических насекомых связывают с изменением климата.

Омичи рассказали, что в последнее время все чаще стали замечать в регионе богомолов. Сибирь — нетипичное место для их проживания, однако насекомых можно здесь встретить при условии благоприятного климата. В соседних регионах тоже замечали экзотическое насекомое.

Читатели Города55 поделились фотографиями с богомолами и высказали свои предположения по поводу появления насекомых в Омской области. Местная жительница Мария Микулова рассказала, что недавно богомол оказался в ее квартире.

Фото: Мария Микулова / Предоставлено Городу55

Омичи считают, что в регионе климат становится теплее, поэтому и богомолов можно встретить все чаще.

«Скоро еще и не такое будет встречаться, климат сильно меняется», — предположил Константин Гончаров.

Житель поселка Дружино Никита Ржевский рассказал, что и у них заметили необычное насекомое.

Фото: Никита Ржевский / Предоставлено Городу55

Некоторые комментаторы не удивлены появлению богомолов в Омской области.

«Они уже давно у нас», — сообщил Алексей Леонгардт.
Фото: Игорь Лукьянчиков / Предоставлено Городу55

Ранее Город55 рассказывал о нашествии шелкопряда в Омской области. Особенно много насекомых заметили в парке Победы и на Пушкинском тракте.

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#Евгений Игишев#Омская область#Омск#Природа#Насекомое#Богомол#Потепление#Общество
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