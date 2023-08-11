«Скоро еще и не такое будет встречаться». Омичи рассказали о нашествии богомолов

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Омичи рассказали, что в последнее время все чаще стали замечать в регионе богомолов. Сибирь — нетипичное место для их проживания, однако насекомых можно здесь встретить при условии благоприятного климата. В соседних регионах тоже замечали экзотическое насекомое.
Читатели Города55 поделились фотографиями с богомолами и высказали свои предположения по поводу появления насекомых в Омской области. Местная жительница Мария Микулова рассказала, что недавно богомол оказался в ее квартире.
Омичи считают, что в регионе климат становится теплее, поэтому и богомолов можно встретить все чаще.
«Скоро еще и не такое будет встречаться, климат сильно меняется», — предположил Константин Гончаров.
Житель поселка Дружино Никита Ржевский рассказал, что и у них заметили необычное насекомое.
Некоторые комментаторы не удивлены появлению богомолов в Омской области.
«Они уже давно у нас», — сообщил Алексей Леонгардт.
Ранее Город55 рассказывал о нашествии шелкопряда в Омской области. Особенно много насекомых заметили в парке Победы и на Пушкинском тракте.