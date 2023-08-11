Скончался на месте. Ночное ДТП и центре Омска закончилось смертью

Инспекторами предварительно установлено, что 59-летний водитель «Hyundai Tucson» сбил мужчину, который стоял на проезжей части, но не собирался ее переходить. Произошло это на улице 10 лет Октября со стороны ул. 20-й Линии в направлении ул. Шебалдина.