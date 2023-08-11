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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Ночное ДТП в Центральном округе Омска закончилось летальным исходом

Скончался на месте. Ночное ДТП и центре Омска закончилось смертью

11 августа 2023, 07:23
Фото: Управление МВД России по Омской области

Ночное ДТП в Центральном округе Омска закончилось летальным исходом

Сообщение об аварии в Центральном округе поступило в Госавтоинспекцию сегодня в 0:15.

Инспекторами предварительно установлено, что 59-летний водитель «Hyundai Tucson» сбил мужчину, который стоял на проезжей части, но не собирался ее переходить. Произошло это на улице 10 лет Октября со стороны ул. 20-й Линии в направлении ул. Шебалдина.

В результате ДТП пешеход скончался на месте от полученных травм, сообщает пресс-служба управления МВД России по Омской области.

Окончательные обстоятельства произошедшего будут установлены после проверки.

Фото: Управление МВД России по Омской области
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