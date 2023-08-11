Скончался на месте. Ночное ДТП и центре Омска закончилось смертью

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Инспекторами предварительно установлено, что 59-летний водитель «Hyundai Tucson» сбил мужчину, который стоял на проезжей части, но не собирался ее переходить. Произошло это на улице 10 лет Октября со стороны ул. 20-й Линии в направлении ул. Шебалдина.
В результате ДТП пешеход скончался на месте от полученных травм, сообщает пресс-служба управления МВД России по Омской области.
Окончательные обстоятельства произошедшего будут установлены после проверки.