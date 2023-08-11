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Профессора омского политеха осудили за мошенничество на 1,4 млн рублей

11 августа 2023, 06:21
Фото: 1MI
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Заведующий кафедрой получил от вуза деньги за работу, которую ранее выполнил студент ОмГТУ.

В Первомайском суде Омска вынесли приговор профессору ОмГТУ Владимиру Юше. Заведующего кафедрой «Холодильная и компрессорная техника и технология» признали виновным в мошенничестве, сообщили сегодня, 11 августа, в региональном УФСБ.

С октября 2013 года по март 2014 года обвиняемый инициировал проведение конкурса на выполнение научной работы «разработка и изготовление многоцелевого турбоагрегата». Но такой прибор уже был разработан студентом политеха, и профессор об этом знал.

Конкурс выиграла фирма ООО «КНТ», подконтрольная Владимиру Юше. Университет оплатил проведение научно-исследовательских работ, которых на самом деле не было. В итоге профессор получил от ОмГТУ 1,4 млн рублей.

Заведующему кафедрой назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно. Изначально Юше грозило до 10 лет колонии.

Напомним, что действующий ректор ОмГТУ Дмитрий Маевский и бывший глава вуза Анатолий Косых также ожидают суда по делу о мошенничестве. Следствие считает, что фигуранты получали деньги за уже выполненные научные работы, предоставив для отчета чужие результаты исследований.

Ректор ОмГТУ Дмитрий Маевский ответит в суде за мошенничество с научной работой
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Профессор из Омска обманул политех на 1,4 млн рублей
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