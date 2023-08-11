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Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

иллюстрация

После фестиваля «Штормfest» омичей развезут по домам дополнительные автобусы

11 августа 2023, 13:40
Фото: Город55
иллюстрация
Масштабный праздник состоится на этих выходных.

Завтра, 12 августа, в центре Омска состоится бесплатный фестиваль «Штормfest». Праздник пройдет на Соборной площади. В связи с его проведением для гостей мероприятия будет организован дополнительный транспорт. Автобусы подъедут к 20:45 часам, сообщили в городском дептрансе.

К остановке «Библиотека им. А. С. Пушкина» подъедут автобусы:

  • № 95 (до ул. Гашека) — 2 единицы;
  • № 33 (до ул. 3-я Железнодорожная) — 1 единица;
  • № 45 (до мкр. Ясная поляна) — 1 единица;
  • № 17 (до пос. Новостройка) — 1 единица;
  • № 23 (до пос. Чкаловский) — 1 единица;
  • № 63 (до МСЧ-9) — 1 единица;
  • № 26 (до мкр. Булатова) — 1 единица;
  • № 125 (до мкр. Входной) — 1 единица;
  • № 69 (до ПО «Иртыш») — 1 единица;
  • № 46 (до СНТ «Заря-2») — 1 единица.

К остановке «Госпиталь» подъедут автобусы:

  • № 24 (до пос. Солнечный) — 1 единица;
  • № 78 (до пос. Солнечный) — 1 единица;
  • № 109 (до пос. Солнечный) — 1 единица;
  • № 69 (до ул. Стрельникова) — 1 единица;
  • № 33 (до ул. Бархатовой) — 1 единица;
  • № 25 (до мкрн. Новоалександровский) — 1 единица;
  • № 94 (до мкр. Загородный) — 1 единица;
  • № 46 (до ул. 21-я Амурская) — 1 единица;
  • № 79 (до ул. Бархатовой) — 1 единица;
  • № 45 (до мкрн. Амурский-2) — 1 единица.

В 21:30 автобусы будут отъезжать от остановок, уточнили в пресс-службе департамента транспорта.

Напомним, что для проведения фестиваля в центре Омска перекроют дороги возле Соборной площади. Кроме того, 12 августа в городе будут открывать Аллею олимпийцев, из-за чего в областном центре также будут перекрыты улицы.

Не только ради Аллеи олимпийцев. В центре Омска перекроют движение из-за Шторм-Феста
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12 августа ради открытия Аллеи олимпийцев перекроют половину центра Омска
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#Новости#Омск#Транспорт#Город#Фестиваль#Шторм Fest#Общественный транспорт#Алина Ясинская
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