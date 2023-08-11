После фестиваля «Штормfest» омичей развезут по домам дополнительные автобусы

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Завтра, 12 августа, в центре Омска состоится бесплатный фестиваль «Штормfest». Праздник пройдет на Соборной площади. В связи с его проведением для гостей мероприятия будет организован дополнительный транспорт. Автобусы подъедут к 20:45 часам, сообщили в городском дептрансе.
К остановке «Библиотека им. А. С. Пушкина» подъедут автобусы:
К остановке «Госпиталь» подъедут автобусы:
В 21:30 автобусы будут отъезжать от остановок, уточнили в пресс-службе департамента транспорта.
Напомним, что для проведения фестиваля в центре Омска перекроют дороги возле Соборной площади. Кроме того, 12 августа в городе будут открывать Аллею олимпийцев, из-за чего в областном центре также будут перекрыты улицы.