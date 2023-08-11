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В Омске аллею олимпийцев раскритиковали из-за места и внешнего вида скульптур

«Опыт неудачный». Аллею олимпийцев в Омске раскритиковали еще до ее открытия

11 августа 2023, 10:42
Фото: Телеграм-канал мэра Омска

В Омске аллею олимпийцев раскритиковали из-за места и внешнего вида скульптур

Проект реализовывался на средства мецената, поэтому с мнением омских архитекторов никто не считался.

Уже завтра, 12 августа, в городе, на набережной Оми, состоится открытие Аллеи олимпийцев, инициатором появления которой был меценат Сергей Козубенко. Однако нашлось немало людей, раскритиковавших как выбранное для размещения аллеи место, так и внешний вид самих скульптур.

На состоявшемся накануне заседании Союза архитекторов Омской области тему аллеи олимпийских чемпионов тоже не обошли стороной. Оказалось, что все предложенные ими варианты расположения аллеи в других местах просто отвергали. Инвестор, вложившийся в проект, не захотел идти на компромисс.

Главный архитектор Омска Роман Воробьев сказал, что предлагал два-три варианта, где может разместиться аллея, но его мнение никто не стал принимать в расчет. Недовольны архитекторы остались и видом самих скульптур. Их они называют «головы на палочках».

Архитектор Андрей Седачев напомнил, что территорию, отданную под аллею олимпийцев, благоустраивали ранее на бюджетные средства.

«Сейчас они (средства, — Ред.) изничтожены. Произошла замена осветительных приборов, часть лавочек утрачена», — отметил Седачев.

Архитекторы считают, что в Омске наметилась определенная тенденция, которая их не устраивает. В качестве примеров привели памятник Бухгольцу, скульптуру медикам в парке Победы, аллею олимпийцев.

«Нас пугали 15-метровой скульптурой, а в итоге поставили карлика на большом пространстве. Если мы не будем давать профессиональную оценку, высказывать свое мнение, это так и поплывет», — подчеркнул архитектор Андрей Седачев.

Напомним о еще одном скандале, который возник из-за аллеи олимпийцев. 21 июля омичи пожаловались, что на набережной Оми вырубили березы. Оказалось, что к такой мере пришлось прибегнуть из-за подрядчика. Он повредил корневую систему деревьев, в результате чего они засохли. Конечно, вместо вырубленных пообещали посадить новые яблони и березы, но подрядчика никак не стали наказывать.

Стало известно, из-за чего срубили деревья на Аллее олимпийцев в центре Омска
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#Юлия Истомина#Аллея#Аллея олимпийских чемпионов#Деревья#Скульптура#Архитектор#Жалобы#Общество#Город#Новости#Омск
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