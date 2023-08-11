«Опыт неудачный». Аллею олимпийцев в Омске раскритиковали еще до ее открытия

Напомним о еще одном скандале, который возник из-за аллеи олимпийцев. 21 июля омичи пожаловались, что на набережной Оми вырубили березы. Оказалось, что к такой мере пришлось прибегнуть из-за подрядчика. Он повредил корневую систему деревьев, в результате чего они засохли. Конечно, вместо вырубленных пообещали посадить новые яблони и березы, но подрядчика никак не стали наказывать.